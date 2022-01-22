Чем прославился великий князь литовский и король польский Жигимонт I Старый? 1 22.01.2022, 16:50

Из почти 42 лет своего правления более 15-ти он воевал с Московским царством.

20 октября 1506 года Жигимонт (Сигизмунд) I Старый был избран великим князем литовским (провозглашение состоялось 8 декабря), пишет planetabelarus.by.

Великий князь литовский и король польский Жигимонт I Старый родился в 1467 году. Он был пятым по счету у своего отца Казимира IV Ягеллончика и матери Елизаветы Австрийской. Жигимонт I Старый стал правителем только в сорок лет, поэтому у него такое прозвище.

До вступления на престол великого князя литовского и короля польского, Жигимонт I Старый носил титул князя Глогау и Оппельн.

Из почти 42 лет своего правления более пятнадцати Жигимонт I (Сигизмунд) был вынужден воевать с Московским царством. И хотя по итогам этих войн ВКЛ лишилось части земель (особенно болезненной была утрата Смоленска), белорусы под Оршей в 1514-м одержали победу, разгромив втрое превосходившую их армию.

Захваченные нашими предками пушки противника переплавили в 12-тонный колокол, названный «Жигимонтом»; он и сегодня висит на звоннице собора Святых Станислава и Вацлава в Кракове, украшенный гербами победителей – «Пагоней» и польским белым орлом.

При Сигизмунде I окончательно рухнул Тевтонский орден, тем самым освободив доступ к Балтийскому морю. На противоположном, южном, рубеже страны для отражения нападений крымских татар по приказу короля была создана пограничная стража из местного населения – казаки.

На счету у Сигизмунда было много хороших дел. К примеру, в 1529 году был издан первый Статут Великого княжества Литовского, состоящий из 13 разделов и 283 статей, написанных на старобелорусском языке. Города получали Магдебургское право, была проведена финансовая реформа. В Вильне открылась первая на территории ВКЛ и всей Восточной Европы типография, в которой в 1522 году Франциск Скорина издал «Малую подорожную книжицу», а в 1525-м – «Апостол». В 1532 году, когда Франциск оказался в тюрьме за долги своего покойного брата Ивана, первопечатника оттуда освободил король.

Король был настоящим знатоком и ценителем искусства: во время его правления была создана «Хроника Великого княжества Литовского и Жемойтского», увидели свет поэмы-легенды «Прусская война» Яна Вислицкого и «Песня про зубра» Миколы Гусовского.

В 1538 году в ВКЛ приняли закон «О сохранении лесов и охоте», а в 1541-м по приказу Сигизмунда I в Беловежской пуще был создан охотничий заказник для охраны зубров.

Великий князь литовский и король польский умер в возрасте 81 год 1 апреля 1548 года в Кракове и похоронен в кафедральном соборе на Вавеле.

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