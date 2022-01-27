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«Какую ценность представляет то архитектурное уродство, которое Лукашенко построил за $500 миллионов?»

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  • 27.01.2022, 13:36
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«Какую ценность представляет то архитектурное уродство, которое Лукашенко построил за $500 миллионов?»
Андрей Суздальцев

Стоит ли снести дворец диктатора после его ухода.

Российский политолог Андрей Суздальцев отреагировал на заявление пресс-службы диктатора об экскурсиях в дворец Лукашенко:

— И это правильно: пресс-служба Лукашенко подтвердила, что экскурсии в Дворец диктатора в Минске бесплатные, но попасть трудно, так как очередь.

Это все очень правильно и очень хорошо. Люди торопятся посмотреть городскую «квартиру» Лукашенко, пока «хозяин» еще в стране и никуда не сбежал, так как понятно, что все рано или поздно кончается. 104 года назад проход в Зимний Дворец в Санкт-Петербурге тоже вдруг стал бесплатным, но в культурной столице России Дворец все-таки сохранили… а ведь могли и спалить.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал пост Андрея Суздальцева:

— В Зимнем Дворце было что сохранять. А какую ценность представляет то архитектурное уродство, которое Лукашенко построил за 500 млн долларов? На эти средства можно было бы все районные больницы оснастить необходимыми аппаратами функциональной диагностики. Он просто украл у народа деньги для своих нужд.

Я недавно спрашивал у зрителей какое назначение должно быть этого объекта. Многие считают, что там нужно открыть музей диктатуры и геноцида или галерею.

Возможно все объекты, в которых жил и работал Лукашенко должны быть снесены. В Германии не осталось ни одного здания, связанного с Гитлером.

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