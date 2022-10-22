После серии взрывов россияне в панике бегут из-под Белгорода 4 22.10.2022, 15:08

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Видеофакт.

В субботу, 22 октября, в Шебекино (Белгородская область, Россия) прогремели взрывы, а затем вспыхнул пожар в одном из зданий города. После взрывов местные в панике пытаются самостоятельно эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Как и где именно прогремели взрывы пока непонятно. Однако российские власти уже обвинили ВСУ «в обстреле гражданских объектов». Также пропагандисты сообщают об пострадавших и погибших.

Отметим, что из-за ЧП на телефоны жителей Шебекино начали приходить сообщения с призывом пройти в укрытия. Однако, судя по публикациям местных пабликов, сейчас местные в панике пытаются покинуть город, который полиция уже закрыла на въезд.

На фоне происшествия в Шебекино и близлежащих населенных пунктах начались перебои со светом и водой.

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