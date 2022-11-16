Глава ЦРУ провел переговоры с Дудой после инцидента с ракетой 16.11.2022, 22:37

Уильям Бернс приехал с визитом в Варшаву.

Директор ЦРУ Уильям Бернс приехал с визитом в Варшаву. Он провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивер в Twitter.

«Вечером Президент Анджей Дуда побеседовал с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, который находится в Варшаве после визитов в Анкару и Киев. Разговор касался общей ситуации с безопасностью, всплывал контекст последних событий. Сегодня много работы на линии Польша - США», - написал Сивер.

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