Как прожить до 100 лет: советы долгожителей 11 18.11.2022, 16:33

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Универсальные рекомендации.

Жить долго и счастливо мечтает каждый из нас. Но никто не знает, что именно для этого нужно, пишет Marieclaire. Конечно, есть универсальные рекомендации: правильное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек. Но что думают об этом настоящие долгожители? Прислушаемся к их советам и узнаем, как дожить до 100 лет.

Жанна Кальман, 122 года

Француженка побила все мыслимые и немыслимые рекорды и дожила до 122 лет и 165 дней. Это официально задокументированный возраст Жанны Кальман, который пока никому не удалось пережить. Она видела строительство Эйфелевой башни в Париже, ненароком встречала Ван Гога и освоила фехтование в 85 лет. Не даром долгожительницу называют «бабушкой каждого француза». Так что же она говорила о секретах долгой жизни? Вот ее цитаты.

«В жизни я получала удовольствие при любом удобном случае. Мои поступки были моральны, а помыслы чисты, я не сожалела о содеянном. И сейчас я очень счастлива»

«Не бойтесь ничего в этой жизни».

«Мой секрет долголетия заключается в оливковом масле: я не только использую его на завтрак, обед и ужин, но и регулярно втираю в кожу»

То есть по правилам Жанны Кальман достаточно жить счастливо, не делать дурных дел, перестать бояться и… купить оливковое масло для тела! Кажется, не так уж и сложно.

Альфред Дейт, 110 лет

Самый знаменитый долгожитель Австралии прославился не только своим почтенным возрастом, но и активным сотрудничеством с благотворительным фондом. В 108 лет Альфреда Дейта переселили в дом престарелых, чтобы ему своевременно оказывали необходимую медицинскую помощь.

Буквально сразу мужчина рассказал, что последние 80 лет жизни увлекается вязанием и хочет применить свои навыки с пользой. Оказалось, фонд Phillip Island’s Penguin Foundation просит желающих связать свитер для… пингвинов! Дело в том, что птицы очень страдают из-за разлива нефти. Но если на пострадавшего пингвина надеть вязаный свитер, то это спасет его от проглатывания нефтепродуктов при чистке перьев и поможет быстрее восстановиться естественному подкожному жировому слою птицы. При помощи Альфреда Дейта удалось спасти около 96% пингвинов. Что же говорил о своей жизни добродушный австралиец?

«Я никогда не умел говорить нет, я всегда соглашаюсь всем помочь. Это отличный способ ладить с людьми!»

«Я стараюсь вязать хорошо, чтобы мои свитера были безупречными. Конечно, мне уже много лет, и я могу ошибиться, но я не даю себе поблажек»

Советы в копилку: помогать окружающим, не лениться и заниматься добрыми делами. А еще начать вязать!

Фауджа Сингх, 102 года

Он родился слабым ребенком и смог встать на ноги лишь в 5 лет. Все сверстники смеялись над ним, но это не остановило Фауджа, когда он решил заняться бегом. Конечно, марафонцем он становиться не собирался. Но жизнь сложилась иначе: после того, как все члены его семьи умерли, Сингх занялся бегом профессионально. Это помогало избежать депрессии. В 90 лет Фауджа вышел на свой первый марафон. В итоге индиец попал в Книгу рекордов Гиннеса и даже стал лицом популярного спортивного бренда. В биографической книге «Торнадо в тюрбане» есть его советы для тех, кто хочет жить до 100 лет.

Принимай то, что не можешь изменить;

Мало ешь и больше двигайся;

Общайся с людьми, которые все время к чему-то стремятся, чтобы мотивировать себя на новые свершения;

Будь позитивен в своих мыслях;

Не обращай внимания на возраст и много улыбайся;

Всегда принимай то, что дает тебе Бог.

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