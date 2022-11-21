Политзаключенного Евгения Нарейко перевели в СИЗО по новому уголовному делу 1 21.11.2022, 11:47

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Евгений Нарейко

На этот раз — за «оскорбление Лукашенко».

Евгения Нарейко задержали 20 января 2022-го года. Его обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 366 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности»), ст. 130 («Разжигание социальной вражды») и ст. 342. Евгению присудили 4 года колонии в условиях усиленного режима.

Суд проходил в закрытом режиме. Отбывать срок политзаключенного направили в шкловскую колонию номер 17.

На днях родственникам стало известно, что Евгения снова перевели в СИЗО в рамках нового уголовного дела. По предварительной информации, против Нарейко возбуждено уголовное дело за «оскорбление Лукашенко». Родные не знают, в каком СИЗО находится политзаключенный, поэтому не могут передать ему необходимые вещи.

Дома Евгения ждут две дочери: 11-летняя Маша и Алекса, который нет еще и года.

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