История политзаключенного Виталия Прохорова, которого задержали в 17 лет 21.11.2022, 16:29

Виталий Прохоров

Ему присудили два года воспитательной колонии.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка, посвященный принятию Декларации прав ребенка и Конвенции прав ребенка. С начала протестов в Беларуси тысячи детей ощутили на себе репрессии в связи с задержанием и уголовным преследованием родителей, а десятки оказались за решеткой. Некоторых из несовершеннолетних лукашисты избивали и пытали.

«Вясна» поделилась историей политзаключенного Виталия Прохорова.

Виталий Прохоров — 1 год, 9 месяцев и 13 дней в заключении

Жителя Жлобина задержали в 17 лет и обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и ст. 364 («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

Согласно обвинению, на акции протеста 10 августа Прохоров «швырнул не менее одного камня в автозак», чем причинил «материальный вред автомобилю». Омоновцы задержали парня в тот же день и сильно избили.

Сам Прохоров на суде говорил, что не бросал камень, но чтобы «попиариться в своем Instagram», похвастался, что побил лобовое стекло автозака. Это записал на мобильный его приятель и выложил в Telegram. 8 февраля 2021 года Виталию присудили два года воспитательной колонии.

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Воспитательная колония № 2, 213807, г. Бобруйск, ул. Генерала Батова, 4

Виталий Алексеевич Прохоров.

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