Кому сейчас принадлежит «МакДональдс» в Беларуси?

Журналисты обнаружили интересные детали.

Вчера Лукашенко заявил, что «МакДональдс» теперь — это «наше предприятие». «Не захотели американцы или кто там работать, то как хотите, наши люди не глупее», — сказал он. Чья конкретно теперь это теперь компания, диктатор не уточнил. При этом он также говорил про национализацию компаний, «хозяева которых ушли». Журналисты «Зеркала» посмотрели, кому сейчас принадлежит (не) «МакДональдс».

История ухода с белорусского рынка «МакДональдса» изначально была довольно запутанной. Сначала на его место собиралась прийти российская сеть «Вкусно — и точка», которая заменила его на российскому рынке. В Минске даже успели разместить соответствующую рекламу. Но в итоге сеть перезапустилась без названия. На новом сайте владельцев сети указана компания «КСБ Виктори Рестораны» с тем же идентификационным номером налогоплательщика, что и раньше. Лукашенко радовался, что франшиза уходит из страны, и требовал, чтобы ее место заняли белорусы.

По данным «Зеркала», с тех пор акционерами белорусской фирмы остались те же компании, что были во времена «МакДональдса», а их владельцы не менялись. Во всякой случае, это следует из официальных бумаг.

Обычно смена руководства или изменение владельца бизнеса отражается в Едином государственном реестре. По компании «КСБ Виктори Рестораны» за последнее время в этом плане ничего не менялось. На момент ухода из Беларуси «МакДональдса» «КСБ Виктори Рестораны», управляющая франшизой, принадлежала двум фирмам, которые базировались в Сингапуре. По данным на 12 декабря, цепочка владения этой сетью ресторанов осталась прежней.

Схема такая: компанией «КСБ Виктори Рестораны» владеет Ksb victory restaurants pte. Ltd., которая базируетсяв Сингапуре. Ее акционерами являются две другие компании Rapid food holding pte. Ltd и Sengermen pte. Ltd. Владельцем первой значится известный бизнесмен из Казахстана Кайрат Боранбаев, второй — гражданка Беларуси Виктория Данько, следует из данных Портала деловой документации Сингапура.

Кайрат Боранбаев, как мы рассказывали раньше, это известный казахстанский бизнесмен, близкий к семье экс-президента Казахстана. А именно — это отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой.

Задержали Кайрата Боранбаева в марте этого года сотрудники агентства по финансовому мониторингу Казахстана по делу о хищении средств национальной компании Qazaq Gaz (ранее «КазТрансГаз») при поставках газа. С того момента он находится под арестом. Дело продолжается до сих пор, а сам бизнесмен, по данным на 12 декабря, все еще находился в СИЗО.

Виктория Данько до сих пор значится директором «КСБ Виктори Рестораны». Она работала в компании, представляющей франшизу «МакДональдса» с 1996 года. В последние месяцы бизнесвумен никак не комментировала уход из страны известного бренда и будущее сети ресторанов быстрого питания.

Как видно, владельцы сети остались прежними. Во всяком случае, пока документального подтверждения каких-либо изменений в этом направлении в открытом доступе нет.

Примечательно, что объекты сети до сих пор работают без вывесок с названием. В Торговом реестре объекты сети все еще значатся как «МакДональдс» или обозначены «КСБ Виктори Рестораны».

Никакое название сети не фигурирует и на упаковке еды. Но на конверте, в который помещают картофель фри, можно рассмореть символ, похожий на дом, стилизованный под восточные иероглиф с тремя точками внизу.

Мы не нашли такой символ в списке заявок на регистрацию товарных знаков на сайте Национального центра интеллектуальной собственности. Но в России есть компания «Фабрика упаковки», входящая в холдинг ATEK Group, которая использует точно такой дизайн конвертов для картофеля фри. Не исключено, что (не) «МакДональдс» закупает упаковку у нее.

Напомним, что вчера некоторые СМИ сообщили, что за бывшей сетью ресторанов быстрого питания в Беларуси будет присматривать близкий к диктатору олигарх Алексей Олексин.

