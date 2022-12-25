Чем заменить сладости на Новый год: идеи полезных подарков под елку 1 25.12.2022, 18:13

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Специалисты рекомендуют обратить внимание на сухофрукты.

Сладости – самый популярный подарок на новогодние праздники. Однако сахар, входящий в состав большинства конфет, наносит немалый вред организму. ТСН рассказывает, чем заменить сладости.

Перед новогодне-рождественскими праздниками очень важно напомнить родителям, что конфеты, шоколадки и другие сладости, которые продаются в магазинах, часто содержат много сахара. Сахар отрицательно влияет на организм. Иногда только детский. Что делать? Не оставить же малышей без сладкого сюрприза под подушкой? К счастью, есть полезные альтернативы.

Полезная и вкусная замена конфетам и шоколаду

Какие альтернативы советуют специалисты:

- чтобы заменить леденцы, которые часто содержат много сахара, можно использовать сухофрукты – они полезны для здоровья и вкусные;

- вместо обычного мороженого или молочных коктейлей предложите детям нежирный йогурт с низким содержанием сахара, также подойдут сорбеты, фреши, фруктовые смузи или домашнее фруктовое мороженое;

- альтернатива плитке шоколада – мармелад, зефир (особенно фруктовый), желейные конфеты (но тщательно изучите количество сахара перед приобретением);

- пирожки, пирожные и булочки можно без проблем заменить овсяным печеньем собственного изготовления, овсяными булочками или рахат-лукумом;

- даже дорогие шоколадные конфеты лучше заменить натуральными пастилами из сока фруктов, овощей или ягод (но и в этом случае нужно проверить на наличие сахара);

- не покупайте пакетированный сок или газированные напитки, ведь они содержат не только сахар, но и ароматизаторы и консерванты (вместо них можно есть ягодно-фруктовый чай, морсы);

- сладкие десерты типа тортиков лучше замените десертами из фруктов, натуральным медом, джемом, домашним вареньем;

- пончики, печенье или бисквиты вкусны, но совсем не полезны, поэтому их лучше заменить свежими сезонными фруктами, которые можно найти в любом магазине или выбрать замороженные или консервированные фрукты (ананасы, персики).

Приготовить конфеты из сухофруктов и орехов можно и самостоятельно. Такая полезная альтернатива магазинным сладостям будет не только вкусной, но и поможет сблизиться со своей семьей. Вы ведь можете готовить все это вместе с детьми.

Почему на Новый год не стоит баловать детей конфетами с сахаром

Согласно американским исследованиям дети от 2 до 18 лет не должны употреблять больше сахара, чем 25 г в день. А до двух лет сладости лучше вообще не давать. К сожалению, очень часто сахар можно найти даже в тех продуктах, которые многие считают полезными. К примеру, в йогуртах или соках. Поэтому даже во время праздников, как день святого Николая, не стоит делать детям никаких уступок и менять их рацион в худшую сторону.

«Свободный сахар» негативно влияет также и на взрослый организм. Именно из-за него быстро набирается вес, нарушается обмен веществ, развиваются сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Отрицательно влияет сахар на здоровье зубов, ведь вызывает развитие кариеса.

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