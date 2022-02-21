Житель Логойска хотел по реке сократить путь и провалился под лед
- 21.02.2022, 21:30
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Мужчину удалось спасти.
Логойские спасатели 21 февраля вытащили из полыньи тонущего мужчину, сообщает МЧС.
Житель Логойска провалился под лед, когда пытался перебраться по льду с одного берега замерзшей реки Гайна на другой. По мосту не пошел, чтобы «сократить путь».
Когда на место прибыли спасатели мужчина практически полностью ушел под воду. Он был в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Сотрудник МЧС подполз к нему, затянул на спасательный круг и вытащил на берег.
Спасенного передали медикам «скорой». После осмотра с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» его увезли в больницу.