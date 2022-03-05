Обнародован список летчиков, которые наносили удары по Украине с территории Беларуси 5.03.2022, 1:41

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Список опубликовало Главное управление разведки Украины.

Главное управление разведки Украины обнародовало список военных летчиков, которые наносили удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

«Данные лица уже могут считать себя «летчиками-залётчиками»! Все, долетались, «уважаемые»! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы вполне ответите за каждую слезинку нашего народа!» - говорится в сообщении ГУР.

Речь идет о личном составе бригады армейской авиации, которая совершает боевые вылеты из аэродрома Беларуси «Лида» для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре Украины.

В списке – более 100 военных летчиков разных званий – от лейтенанта до полковника.

Напомним, узурпатор Лукашенко заявил, что белорусская армия не участвовала в российской войне в Украине и не планирует, потому что если бы Беларусь вмешалась, то это был бы подарок для Запада.

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