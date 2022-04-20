Чистый четверг: что можно и нельзя делать в этот день 20.04.2022, 18:57

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Традиции и приметы четвертого дня Страстной недели.

Четвертый день Страстной недели называют Чистым четвергом. Это день, когда верующие стараются избавиться от грязи, лишних вещей, тягостных мыслей и проблем, чтобы подготовить сердце и душу к встрече Пасхи, пишет intex-press.by.

Церковные службы и причастие

В четверг Страстной седмицы вспоминается Тайная вечеря Господа с учениками и установление Спасителем Таинства Евхаристии (Евхаристия означает Благодарение), когда Господь, благословив хлеб, преломил его и дал апостолам со словами: «Приимите, ядите; сие есть тело мое». После этого он взял чашу, подал им и произнес слова: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Именно в связи с этим событием в Чистый четверг у верующих принято утром прийти в храм и причаститься. Вечером же на службах в храмах проходит чтение двенадцати отрывков из Евангелия, рассказывающих о Крестной Жертве Христа. Во время службы православные стоят с зажженными свечами.

В Великий четверг за богослужением, это событие вспоминается также через исполнение особого священного обряда, при котором епископ омывает ноги священникам.

Очищение

Чистый четверг олицетворяет собой очищение тела и души. В Библии в этот день произошла Тайная вечеря, перед трапезой Иисус омыл ноги своих учеников. Главная народная традиция в этот день со старины — очищение тела. В старину в этот день мылись в бане, причем умыться и помыться считается идеальным до восхода солнца — считается, что вода обладает целебными свойствами именно в ночь на Чистый четверг. Люди верили и по сей день верят, что вода в этот день смывает накопившиеся грехи, как и на Крещение, дает здоровье и приносит удачу на весь год.

Кроме того, при умывании в воду можно положить серебряное изделие — ложку, крестик или монетку. Считалось, что тогда человек сохранит свою красоту и здоровье. Также считается удачным подстричься в Чистый четверг: согласно одним поверьям, волосы в этом случае будут расти сильнее, станут длиннее и гуще, по другим поверьям, таким образом можно избавиться от сглаза и болезней.

Уборка жилища

После очищения тела необходимо также очистить свое жилище, а затем после четверга прибирать нельзя вплоть до понедельника — следующего дня после Пасхи. В Чистый четверг нужно, по поверьям, провести генеральную уборку дома, перестирать вещи, выбросить из дома все ненужное, лишнее, избавиться от всех лишних вещей — считается, что так люди убирают из жизни многие проблемы и страхи, и впустить в свою судьбу что-то новое. Если же встретить Пасху в грязном жилище, то, согласно поверьям, весь следующий год может быть полон неприятностей и разочарований.

С давних пор в Чистый четверг также осуществлялась уборка в храмах, очистка церковной утвари, что связано с воспоминаниями о приготовлении горницы, где состоялась Тайная вечеря, о приготовлении Пасхи двумя учениками, а также об омовении ног апостолов.

Однако священнослужители отмечают, что в этот день верующим лучше уделить внимание службе и молитвам, не ставя во главу угла уборку и стирку.

Куличи и пасхальные яйца

Выпечка пасхальных куличей, приготовление пасхи и покраска пасхальных яиц также является традицией четвертого дня Страстной седмицы. Однако считается, что красить яйца и заниматься выпечкой куличей можно только после того, как вы помылись сами, надели чистую одежу и сделали уборку в доме.

Приметы Чистого четверга

Не обходится Чистый четверг и без примет. Ранее люди считали, что если день солнечный — к теплой весне, хорошая погода — к семейному счастью и благополучию, дождь и ветер — к прохладной весне. Также считалось, что если в этот день трижды пересчитать деньги в доме, то они будут водиться весь год, а вот давать и брать в долг в Чистый четверг, по приметам, нельзя: люди считали, что если занять что-то в этот день, то можно лишиться здоровья, а если отдать, то уйдет благополучие. Также нельзя поднимать в этот день деньги с земли — счастья такая находка не принесет.

Также есть еще примета, связанная с Чистым четвергом, — нельзя оставлять грязную посуду и замоченное белье, то есть не выстирать его, так как это может привести к бедам. Если встретить Чистый четверг, а затем Пасху в грязном доме, то весь год могут быть проблемы с деньгами, а также неприятности и разочарования. При мытье полов в этот день в воду люди клали монетки, чтобы в доме водились деньги. Мыли полы при этом по направлению от порога к концу комнаты.

Верующие после церковной литургии в четверг приносят домой свечу — считается, что она способна очистить энергетику дома.

Кроме того, фигурируют среди примет и связанные с приготовлением куличей. Считается, что если кулич в Чистый четверг получился пышный, то весь год в доме будет царить счастье и процветание. А также есть поверье, что нужно успеть сделать все запланированные на Чистый четверг дела, чтобы в будущем не столкнуться с неприятностями.

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