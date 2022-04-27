В финале Кубка Беларуси встретятся БАТЭ и «Гомель»1
- 27.04.2022, 22:08
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Финал пройдет на минском стадионе «Динамо».
В финале футбольного Кубка Беларуси встретятся БАТЭ и "Гомель". Он пройдёт 21 мая на минском стадионе "Динамо". Борисовчане являются действующими обладателями трофея, передает euroradio.fm.
"Гомель" в полуфинале проиграл в гостях "Витебску" (0:1), но прошёл дальше, благодаря домашней победе (2:0).
БАТЭ проиграл в Гродно "Нёману" (1:2), но дома победил (2:0). На 39-й минуте первый гол забил Станислав Драгун (это его 100-й гол в карьере). А победную точку уже в добавленные к основному времени минуты поставил Артём Шуманский, который закатил мяч в пустые ворота.