В финале Кубка Беларуси встретятся БАТЭ и «Гомель» 1 27.04.2022, 22:08

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Финал пройдет на минском стадионе «Динамо».

В финале футбольного Кубка Беларуси встретятся БАТЭ и "Гомель". Он пройдёт 21 мая на минском стадионе "Динамо". Борисовчане являются действующими обладателями трофея, передает euroradio.fm.

"Гомель" в полуфинале проиграл в гостях "Витебску" (0:1), но прошёл дальше, благодаря домашней победе (2:0).

БАТЭ проиграл в Гродно "Нёману" (1:2), но дома победил (2:0). На 39-й минуте первый гол забил Станислав Драгун (это его 100-й гол в карьере). А победную точку уже в добавленные к основному времени минуты поставил Артём Шуманский, который закатил мяч в пустые ворота.

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