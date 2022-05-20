WSJ назвал пять сценариев следующего этапа войны в Украине 2 20.05.2022, 9:12

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Успех «плана Б» Путина выглядит сомнительным.

Сейчас никто не может сказать, как и когда закончится война в Украине, однако уже ясно, что Россия не выиграет. Москве не удалось достичь своей первоначальной цели – молниеносного удара по Киеву с целью свержения правительства, а успех плана Б Путина – наступления на востоке и юго-востоке страны – выглядит все сложнее.

Западные аналитики описали пять сценариев, по которым может развиваться ситуация на войне в Украине, пишет The Wall Street Journal.

Сценарий №1. Российский крах

Высокомотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские силы воспользовались слабыми местами российских военных. У армии РФ была слабая логистика и координация разных элементов кампании. Путинские войска пострадали от плохого снаряжения и подготовки, местами – из-за низкого морального духа. Согласно западным анализам, офицерский корпус российской армии был серьезно ослаблен.

Большинство западных анализов войны показывают, что план Б Москвы - сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм на Донбассе - происходит гораздо медленнее, чем надеялись россияне. План Москвы по окружению украинских войск, по мнению некоторых аналитиков, выглядит невыполнимым. Тем временем в бой также вступили дальнобойные западные гаубицы M777 и другое оружие. Пентагон говорит, что они уже меняют ситуацию.

Сотрудники западной разведки отмечают значительные боевые провалы российских войск. Они также сказали, что российские подразделения, разбитые в битве за Киев, были брошены обратно в бой, часто с плохо обученными новобранцами. Британская разведка говорит, что использование вспомогательных сил, таких как боевики из Чечни, еще больше усложнило координацию сил для России.

"Я думаю, что мы видим сценарий, который возможно немного недооценивается. Это возможность реального коллапса России", – сказал Элиот Коэн из двухпартийной исследовательской группы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, это может включать в себя массовые отказы солдат вступить в бой или беспорядочные отступления.

"Я думаю, что на каком-то фундаментальном уровне Путин уже проиграл", - сказал Коэн.

Сценарий №2. Украинский крах

Украинские защитники нанесли огромный ущерб оккупантам. По оценкам Организации Североатлантического договора, в армии РФ - 40 тысяч убитых, раненых и попавших в плен по состоянию на конец марта.

Насколько пострадали украинские силы - пока что неизвестно. Общедоступная информация свидетельствует, что потери и повреждения оборудования были значительными, но западные оценки свидетельствуют о том, что потери составляют лишь часть потерь, понесенных россиянами.

Бывший директор Королевского института объединенных служб, Лондонского аналитического центра безопасности сказал, что запрос президента Байдена в Конгресс о долгосрочной военной помощи в размере 33 миллиардов долларов является сигналом того, что он "сделает все возможное, чтобы Украина не пала".

Этот факт делает гораздо менее правдоподобным то, что Украина может потерпеть поражение на своей земле, пишет издание.

Сценарий №3. Затягивание войны в Украине

Войны часто заходят в тупик, в котором ни одна из сторон не решается проиграть. Западные чиновники предупреждают, что конфликт может продолжаться в следующем году или даже дольше.

"Война часто является или может быть процессом конкурентного коллапса, когда победа за той стороной, которая еще держится, хотя обе ужасно страдают. Это, к примеру, произошло в 1918 году", – сказал Коэн, говоря об окончании Первой мировой войны.

По его словам, "можно представить тупиковую ситуацию, если вы действительно думаете, что россияне хорошо вкопаны и выносливы и смогут заменить ужасные потери, которые они понесли". Однако, по его словам, это неубедительно. К тому же, более вероятный сценарий заключается в том, что украинцы используют свою мобильность и тактическое преимущество, чтобы выбирать места для нападения и проникновения на российские рубежи.

Несколько аналитиков заявили, что ожидают, что если Украина сможет противостоять нынешнему наступлению России на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны.

Сценарий №4. Украинское наступление

Россияне перенаправили свои силы на восток и юго-восток и, похоже, решили вести поэтапное наступление. Иногда используя отброшенные от Киева войска вместо того, чтобы выждать время и собрать крупномасштабные силы.

"Похоже, что продвижение России остановится относительно скоро. В какой-то момент они перестанут двигаться вперед, и вопрос в том, смогут ли украинцы оттолкнуть их", – сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии.

На этом этапе западное вооружение чрезвычайно важно, считают аналитики.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что 74 из 90 артиллерийских орудий M777, которые США поставили Украине, находятся на передовых позициях вокруг Харькова и других мест. Большая дальность этих гаубиц позволяет украинцам атаковать российские войска, не попадая в зону огня.

Украина также получает другое западное оборудование, в том числе дроны Switchblade и Phoenix Ghost.

Если украинцы все-таки продвинутся, следующий вопрос – где они остановятся. Минимальная цель для Украины – это контрольные линии 23 февраля, за день до российского вторжения.

Если украинцы добьются успеха, остановка станет политическим вызовом для президента Украины Владимира Зеленского, ведь был бы соблазн оттолкнуть россиян еще дальше. В этом случае внешнее давление на Зеленского, особенно со стороны европейцев, чтобы ограничить наступление, вероятно, возрастет.

Наступательные операции более сложны, чем оборонные. Продвижение через зоны, где россияне уже давно закрепились, на Донбассе и особенно в Крыму, было бы амбициозным для Украины, пишет издание.

Сценарий №5. Эскалация

Некоторые аналитики беспокоятся, что загнанный в угол хозяин Кремля Владимир Путин может обострить конфликт, например применив тактическое ядерное или химическое оружие на поле боя.

Западные эксперты считают, что это возможно, но маловероятно.

"Я предполагаю, что если бы Путин действительно зашел так далеко, он увидел бы, что его приказы медленно выполняются его непосредственными подчиненными", - предположил Коэн.

Использование такого оружия вызвало бы широкое международное осуждение и, вероятно, спровоцировало бы дальнейшую изоляцию российской экономики.

Основным фактором против использования такого оружия, по словам аналитиков, является то, что оно не даст преимущества в боевых действиях, где обе стороны находятся близко друг от друга и где нет крупномасштабного сосредоточения украинских сил.

Другим мотивом использования тактического ядерного или химического оружия было бы терроризирование страны, пытаясь повлиять на тех, кто принимает решения в Киеве, или поощрение западных правительств для давления на Украину, чтобы она стремилась к миру. Оба пути гипотетически правдоподобны, но маловероятны, считают аналитики.

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