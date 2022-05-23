В Минске закрывается легендарный торговый дом «Полесье», с которым судилась Вера Брежнева 5 23.05.2022, 17:19

4,836

На его месте появится магазин одной из известных торговых сетей.

В здании торгового дома «Полесье» на проспекте Рокоссовского появится супермаркет известной сети «Соседи», сообщает «Комсомолка».

На торговом доме уже появились баннеры, которые анонсируют скорое открытие магазина. Также на работу ищут работников.

При этом сотрудники универсама «Полесье» рассказали, что планируют переехать поближе к кинотеатру «Салют» в Серебрянке. Пока неизвестно, оставят ли руководители нового магазина «Соседи» часть истории в концепции и названии новой торговой точки, как «Евроопт. Столичный» и «Виталюр. Океан».

Чем недавно прославился торговый дом «Полесье»?

Про торговый дом «Полесье» все заговорили в конце июля 2021 года. Тогда стало известно, что популярная певица Вера Брежнева будет судиться с «Полесьем». Такая информация появилась на сайте Верховного суда Беларуси. Предмет спора – «о взыскании компенсации в связи с нарушением исключительного права на объекты смежных прав».

Изначально в универсаме даже не поняли, о чем речь. Позже оказалось, что Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП) как уполномоченная организация по коллективному управлению правами в сфере сбора вознаграждения за использование фонограмм, инициировало исковое производство в отношении торгового дома «Полесье». В организации заявили, что такое решение «в интересах правообладателя, правами которого ведется управление, в связи с выявленным со стороны БОАИП фактом незаконного использования фонограммы». Других подробностей по делу не разглашалось.

А 10 января 2022 года появилась информация, что Вера Брежнева отказалась судиться с торговым домом «Полесье». Заместитель директора БОАИП Сергей Светкин заявил об отказе от исковых требований. Причина такого решения: «неоднозначные материальные и процессуальные правовые аспекты», которые появились во время судебного процесса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».