Кино и импортозамещение 2 Алексей Макаркин

27.07.2022, 22:17

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Алексей Макаркин

фото: rfe/rl

На «Ленфильме» не смогли заместить зарубежную продукцию для кинопроизводства.

Киностудия "Ленфильм" заявила, что не смогла выполнить поручения президента о замещении зарубежной продукции, необходимой для кинопроизводства. Главной причиной невозможности соблюдать политику импортозамещения назвали отсутствие эквивалентного технического оборудования. Администрация киностудии особо отмечает, что "потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует".

Этот случай – один из многих, в которых действует эффект "цепочки". Кинопроизводители не арендуют российское кинооборудование потому, что оно не обеспечивает качество, которого ожидают посетители кинотеатров. А те, в свою очередь, привыкли к блокбастерам со спецэффектами, созданными на современном оборудовании – то есть ориентированы на определенный стандарт. Причем речь идет по большей части о молодых людях, которые готовы потратить деньги для того, чтобы сходить в кино (плюс посетить буфет, где также оставить какую-то сумму) – это самая выгодная аудитория для владельцев кинотеатров.

Люди старших возрастов, менее требовательные в отношении качества спецэффектов, в кино ходят существенно реже – они смотрят советские фильмы (с непритязательными спецэффектами, но нередко выдающимися актерами) дома.

Что касается планов "новой индустриализации" применительно к кинематографу (и далеко не только к нему), то не стоит забывать, что советская индустриализация проходила в условиях открытости страны для зарубежных технологий, а также квалифицированных специалистов, искавших работу в условиях "великой депрессии". Сейчас ситуация совершенно иная – притока технологий и кадров не будет

Алексей Макаркин, telegram

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