Сайты белорусских банков не открываются из-за границы 4 6.07.2022, 15:16

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Что делать клиентам?

Санкции Евросоюза затронули белорусские банки. Например, шестой пакет попал «Белинвестбанк», его отключили от SWIFT — международной системы межбанковских платежей. Сегодня сайт этого банки и еще как минимум двух других других — «Белагропромбанка» и «Статусбанка» — невозможно открыть из-за границы.

Журналисты zerkalo.io позвонили в эти финучреждения, чтобы узнать, почему так происходит и что делать клиентам.

В контакт-центре «Белагропромбанка» подтвердили, что их сайт из-за границы не открывается. Связано ли это с санкциями, она не знает, да и в целом у нее нет информации, по какой причине так произошло. Оно отметила, что почитать о новостях банка можно через мобильное приложение — там есть новостной раздел, где дублируются все сообщения с сайта.

Если мобильного приложения нет и скачивать его не хочется, то сотрудница посоветовала другое решение: при подключенном интернете в поисковой строке браузера написать «интернет-банкинг Белагропромбанка». Перейти по ссылке, которая выведет на их интернет-банкинг, залогиниться.

— Там на рабочем столе будет раздел «новости», как и на сайте, — сказала консультант.

Также мы звонили в «Статусбанк» по двум номерам телефонов — сотрудники не могли пояснить, почему их сайт не открывается из-за границы.

— У нас сайт работает. Скорее всего, у вас какая-то ошибка, — ответил сотрудник контакт-центра.

Подсказать, как людям узнавать информацию от банка, консультант ответить не смог. Консультант отключался от разговора на некоторое время, после паузы он уточнил, с какого браузера мы заходим на их сайт, в России ли мы находимся. А потом добавил, что никаких ограничений для входа на интернет-ресурс «Статусбанка» нет. Альтернативных вариантов сотрудник не предложил, лишь отметил, что у них нет телеграм-канала, где бы дублировалась информация финансовой организации.

Консультант «Белинвестбанк» подтвердил информацию, что на их сайт сейчас просто так из-за границы не зайдешь.

— Доступ к сайту из-за рубежа сейчас недоступен. Попасть на него можно только через VPN (можно скачать приложение или в браузере установить расширение). IP-адрес белорусский только поставьте, тогда вас пропустит, — ответил сотрудник, добавив, что это международное ограничение из-за санкций.

В мобильное приложение банка без VPN зайти тоже не получится — «не пустит из-за границы». Сотрудник также сообщил, что картами банка Visa и Mastercard рассчитаться за границей нельзя, «они ограничены платежными системами». Но если получится подключиться к интернет-банкингу, то картой можно пользоваться — оплачивать покупки в Беларуси, переводить деньги на другие белорусские банковские карты.

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