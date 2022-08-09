«Купили стейки по соблазнительной цене и удивились» 9.08.2022, 8:38

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Что за красная рыба приехала в магазины Беларуси?

Красная рыба всем своим холеным видом и вкусом хорошо вписывается в любую праздничность. Могла бы вписаться и в будничность, если бы не цены. Привычнее видеть, как они растут, но наш читатель нашел в магазине упаковку стейков форели по прошлогодней цене. Это чудо? Или никакая не форель? Вскрываем упаковку в поисках ответов, пишет onliner.by.

Что за рыба

«Была акция — стейки форели на скидке. Состав: форель, вода (защитная глазурь). Цена соблазнительная, купили, открыли. Пахнет речной рыбой, как карп, и на вкус оказался истинный карп», — недоумевает читатель.

Сегодня соблазнительная цена — это 12,99 рубля за 400-граммовую упаковку стейков. Если бы не акция, надо было бы достать из кошелька 17,99.

Рыба в обычной прозрачной упаковке с одной наклейкой. Никаких маркетинговых ухищрений, зато можно хорошо рассмотреть содержимое пачки.

В прошлом ноябре мы писали про килограмм стейков за 37 рублей, что это «дороговато», а через полгода могли наблюдать и ценники от 50 до 70 рублей за охлажденные форель и семгу — то, что мы чаще всего называем лососем.

Отдельной статистики по этой рыбе нет, но Белстат сообщает, что в целом за год рыба подорожала на 18%. Похоже, что лососевые могут быть в лидерах подорожания в рыбной группе.

В то же время есть форель, пусть замороженная и на акции, почти за 32,5 рубля.

Надо брать? Проверяем.

И что внутри?

Этикетка сообщает: это аквакультура, рыба приехала из Ирана.

По запаху — обычная рыба, которая не выдает в себе ни форели, ни карпа — просто рыба. Пахнет ли она рекой, сказать сложно, скорее чем-то из рыбного морозильника. Размороженный стейк не разваливается, на ощупь кажется слегка жирноватым.

Обычно в 400-граммовой упаковке продаются два стейка, здесь же их четыре, поэтому будьте готовы к их небольшому размеру. Но по крайней мере ничего лишнего срезать с рыбы не пришлось, почищена она была нормально.

Рыбу с волшебной ценой выдает только цвет.

Оба образца заявлены как форель, но слева иранская рыбина, а справа стейк из упаковки, которая продается в магазинах уже много лет.

Где лососевый цвет? Это мы еще спросим у производителя.

Визуально кажется, что жирной прослойки больше у образца, который светлее. Но при разморозке более жирной получается яркая рыба, которая оставляет светло-розовые капли.

Похоже, объяснение есть на упаковке. В иранской рыбе всего 3,5 грамма жира на 100 граммов рыбы — так пишет производитель. В яркой рыбе на упаковке указано, что жира там 14 граммов. Получается, иранская форель более диетическая.

В процессе готовки бюджетный стейк не очень хочет подрумяниваться и в итоге остается бледно-розовым. Запах кажется обычным, стандартным для рыбы.

На вкус стейк похож на микс из разных рыб. Хорошо это или плохо, зависит от того, насколько ценны для вас почти 13 рублей за упаковку. Если вы пробовали лососевые текстуры раньше, вас не обманешь: по цвету и вкусу это не совсем те стейки из красной рыбы, к которым вы привыкли.

А если не знать, что это за рыба, и пробовать слепым методом? Кажется, дегустаторам узнать в ней форель сложно. Только один человек сразу сказал, что уже видел в магазине бледно-розовую форель.

— Рыбу особо не ем, но стейки из лосося, особенно если они хорошо приготовлены, люблю. Это напоминает горбушу, которую дома готовили в духовке на Новый год, или рыбу из детского сада. Так себе.

— Я эксперт по красной рыбе и очень люблю стейки. Эта рыба кажется сухой по сравнению с обычной форелью. Там, где есть жирок, она вкуснее.

— По вкусу нормально, есть такое можно, но специально в магазин за такой я бы не поехал.

— Это можно считать вкусным, не вижу в ней чего-то очень странного. 32 рубля за килограмм? В принципе, своих денег стоит.

Откуда в Иране вообще форель?

Если коротко, ее в Иране намного больше, чем вы думаете. Рыба из этой восточной страны — это не какой-то нонсенс.

Иранские источники пишут, что аквакультурой в стране серьезно начали заниматься с 1959 года, когда в Тегеране стали проводить эксперименты по выращиванию форели. Сейчас преобладают китайские карпы и радужная форель, выращенная в пресной воде. Кроме того, страна активно занимается креветками и икрой, это тоже экспортные статьи.

Производство радужной форели в Иране значительно увеличилось в 2010-е годы и практически удвоилось за последнее десятилетие. Другими крупными мировыми производителями называют Турцию, Норвегию, Чили и Перу.

«Все привыкли, что форель — это высокая кухня»

Почему в этих стейках так сложно узнать форель? Обращаемся с этим вопросом к компании «Сила моря», которая значится на этикетке изготовителем. В компании уточняют: они только нарезали рыбу на стейки, сам продукт из Ирана.

— Сейчас на белорусском рынке есть форель из Турции, России, Армении, Эстонии. Мы решили попробовать иранскую и привезти в Беларусь пробную партию. Поэтому сейчас тестируем, смотрим, какие будут отзывы.

Все привыкли, что форель, лосось — это высокая кухня и соответствующий вид. У иранской форели немного другой вкус, она похожа на карпа. Кто-то любит такой вкус, кто-то нет. Но любая форель на нашем рынке будет аквакультурой.

В том, что вкус и цвет форели могут различаться, нет ничего крамольного: все зависит от воды и корма. Иранские экспортеры пишут, что, управляя диетой, могут добиться яркого цвета рыбы. Но похоже, что это не приоритет.

На вопрос, может ли форель стоить так дешево, в компании отвечают, что рыбу привезли еще в апреле, сейчас ее стоимость в Иране могла подрасти примерно на 20%. Провести сделку с иранским продавцом — тот еще квест с учетом ограничений на финансовые операции с этой страной, поэтому рыбу покупали через Россию. Доставить ее оттуда однозначно дешевле, чем другой импорт из Клайпеды.

— Если раньше привезти из Клайпеды фуру с 19,5 тонны рыбы стоило €700, то теперь — €4—6 тыс. Понятно, что все эти расходы будут отражаться на итоговой цене.

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