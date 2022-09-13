Для здоровья оказалось важно ходить не только много, но и быстро 1 13.09.2022, 12:45

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Известный совет проходить десять тысяч шагов в день стоит дополнить уточнением.

Ученые проследили за состоянием здоровья людей, заодно измеряя среднее число шагов в день, которые они делали, и скорость ходьбы. Как и можно было ожидать, ходить много оказалось полезным: у таких людей реже развивались хронические заболевания, и был ниже риск преждевременной смерти. При этом особенно полезным оказалась быстрая скорость движения. О работе рассказывается в двух статьях (1, 2), опубликованных в журналах JAMA Neurology и JAMA Internal Medicine, пишет Naked science.

Эммануэль Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) и его коллеги из Сиднейского университета воспользовались открытыми анонимизированными данными UK Biobank, проекта, отслеживающего жизнь и здоровье добровольцев, жителей Великобритании. Авторы получили информацию о 78,5 тысячах человек обоих полов в возрасте от 40 до 79 лет, связав активность их ходьбы (которая измерялась с помощью фитнес-трекеров) с состоянием здоровья начиная с 2013-2015 гг. и до 2021-го.

Чтобы проследить влияние ходьбы, из выборки были исключены люди, у которых в первые же годы мониторинга диагностировали деменцию, рак или сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, были приняты нужные статистические поправки – например, для учета того факта, что люди, которые ходят больше, в целом склонны двигаться быстрее. Таким образом, ученые получили корреляцию между числом и скоростью сделанных шагов, с одной стороны, и долговременными изменениями здоровья, – с другой.

Авторы работы заключили, что каждые две тысячи шагов в день коррелируют со снижением преждевременной смерти от любых причин на 8-11 процентов, вплоть до почти что десяти тысяч шагов, когда этот эффект выходит на плато. Аналогичная связь показана для сердечно-сосудистых и онклологических заболеваний. При прохождении около 3800 шагов в день риск развития деменции оказывается на 25 процентов ниже, а при 9800 шагах – на 50 процентов.

Скорость ходьбы также коррелировала с падением этих рисков: чем быстрее в среднем двигался человек, тем меньшими были у него шансы и преждевременной смерти, и развития деменции, и других заболеваний. Причем влияние скорости было даже более значительным, чем количества сделанных шагов. «Десять тысяч шагов в день – это «золотая середина» с точки зрения пользы для здоровья, а быстрая ходьба приносит дополнительные преимущества», – заключил Мэтью Ахмади (Matthew Ahmadi), один из авторов новой работы.

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