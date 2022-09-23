«Платить такие драконовские деньги за самые обычные кроссовки в Беларуси – это уже даже не понт» 23.09.2022, 13:30

Фото: Charter97.org

Минчане рассказали, как заказывают брендовую одежду и обувь в Польше.

Недавно СМИ сравнивали цены на одни и те же вещи из известных масс-маркетов в Минске и Польше: разница оказалась в 1,5-2 раза. В этот раз минчане рассказали citydog, как и что заказывают у своих знакомых из-за границы – так дешевле.

Ольга: «Заказывала леггинсы: в наших магазинах они стоят 228 руб., а в Польше – 103 zł (55,5 руб.)»

– Я не так давно заказывала спортивные вещи у своих подруг, которые переехали за границу несколько лет назад. Раньше этого не делала, можно было у нас многое найти, да и не хотелось доставлять людям неудобства. А в июле этого года никак не смогла найти кроссовки к соревнованиям от Reebok.

В магазинах в Минске их вообще нет, а в интернет-магазине они стоят 336 руб. В Польше же (мы заказывали с официального сайта) их цена 322,15 злотых (173 руб.). Скажу честно, это был, скажем так, прыжок веры: модель подбирала по характеристикам на польских сайтах, а размер взяла тот, что обычно беру. Сбросила подруге ссылку с указанием цвета – в итоге все подошло.

Еще я заказывала леггинсы Reebok Lux: в наших магазинах они стоят 228 руб., а в Польше – 103,48 zł (55,5 руб.). У этого бренда есть размер xxs и на сайте можно выбрать пункт petite (на рост до 165) на некоторые модели – тогда я точно знаю, что вещь мне подойдет.

И скоро мне должны привезти куртку Zara, но уже из Литвы: у нас ее стоимость 199 руб., а там – 49 евро (125 руб.). Вообще я ее примеряла изначально у нас, но, когда через день решила все-таки ее купить, то размера моего уже не было. На самом деле я очень благодарна и рада, что у меня в целом есть возможность купить все, что мне нужно, за границей, поэтому готова ждать.

На мой взгляд, магазины в нашей стране проигрывают в сравнении с европейскими не только по ценовому критерию, но и по ассортиментному. Да, какие-то базовые вещи буду покупать у нас, но избранные спортивные позиции продолжу заказывать.

Илья: «Платить такие драконовские деньги за самые обыкновенные кроссовки – это уже даже не понт, не кич»

– Начну издалека. В году 2015-2016 в Минске были очень распространены дисконт-центры: одни из самых популярных – дисконт Nike, Reebok, Adidas на Богдановича и «Дельта спорт» на станции метро «Пралетарская». В принципе на базовые спортивные или кэжуальные вещи (футболки, базовые модели кроссовок) ценник не сильно скакал: можно было на сопоставимые деньги с разницей в рублей 80-100 купить.

Со временем ситуация стала ухудшаться, и, наверно, с года 2017 я перестал покупать в беларуских магазинах те бренды, которые постоянно таскаю, – это стало невероятно дорого. Заказываю одежду и обувь в основном через посредников или друзей, которые ездили в Польшу.

С посредниками работать просто. Иногда гуглю их сам, иногда кого-то подсказывают знакомые, захожу в их соцсети и смотрю, с какими сайтами они работают (это могут быть польские, литовские или, скажем, конкретных дисконтов). Дальше выбираю понравившиеся вещи – и скидываю на них ссылки (обычно в их соцсетях уже есть калькулятор, который сориентирует по курсу конкретного банка), вношу предоплату (но чаще без нее) – и через оговоренное количество дней прихожу и рассчитываюсь.

Например, полгода назад проходил в ТЦ Galleria Minsk мимо магазина с New Balance: классическая модель 574 серой расцветки стоила около 400 руб. А в любом польском сникерсторе эта модель всегда на скидке – без учета доставки заплатишь около 200 руб. Отдавать такие драконовские деньги, как у нас, за самые обыкновенные кроссовки – это уже даже не понт, не кич. У меня даже подходящего слова этому нет.

Что касается одежды, то любая брендовая вещь (Levi’s, Tommy Hilfiger, Barbour и другое) стоит процентов на 30 дороже, чем, скажем, в Польше или Литве. Все это в Минске можно чаще найти в секонде, чем покупать их новыми.

Мы плавно возвращаемся в год 2011-2012, когда в минских торговых центрах были такие боксы, где ребята торговали зарядками, первыми электронными сигаретами и брендовыми вещами. Тогда (как и всегда, в принципе) достаточно легко было срисовать потребности людей по одежде: они просто возили большими (или нет) партиями популярные на тот момент вещи. Да, не всегда это был оригинал, но можно было договориться, чтобы тебе привезли конкретную модель.

Мне кажется, если все тенденции с проблемами на границе сохранятся, то мы вернемся к той же истории, которая никому не выгодна, кроме тех, кто этим занимается.

Александра: «Однозначно буду пытаться покупать масс-маркет и премиум за границей»

– Я совсем недавно начала такое практиковать – когда стало ясно, что с визами все затягивается. Заказывала уже духи и косметику для лица через свою знакомую, которая теперь живет в Польше, но часто приезжает в Минск. Например, разница на духи составляет 150-200 руб., а уход за кожей у нас стоит около 50$ (127 руб.): думаю, это дорого для средней зарплаты беларуса.

А еще у нас буквально за месяц цены на одну и ту же модель кроссовок поднялись на 150 руб.: кажется, стоили 560 руб., а сейчас 680 руб. Буквально вчера смотрела эту модель на польских сайтах – там они сейчас скидке и цена их примерно 250 руб. Поэтому подумываю еще и кроссовки попросить привезти в следующий раз вместе с часами для подарка.

В целом решила для себя, что однозначно буду пытаться покупать масс-маркет и премиум за границей. Сейчас уйдет H&M и нормального масс-маркета по соотношению цена-качества снова не будет.

У нас можно обратить внимание на беларуские бренды: например VTORNIK делает пальто из очень классной высококачественной шерсти, LSD – классные косухи. И их цены вполне оправданы – эти вещи буду носиться годами. Но! В Беларуси очень дорогие стали продукты, порошки – то, в чем ты не сможешь себе отказать. Поэтому одежда сейчас вообще на последнем месте из приоритетов.

Светлана: «У нас невменяемо дорого стоят брендовые вещи»

– Я таким способом заказывала себе из Польши две пары кроссовок New Balance. Сначала мне их посылкой доставляли (из дискаунтера), а сейчас вроде как нельзя уже так, поэтому вторую пару заказывала у знакомого. Вышло, конечно, намного дешевле: у нас 560 руб., а мне привезли за 70$ (178 руб.) – модель из последней коллекции из фирменного магазина.

Разочарований в самих покупках не было, выбесил только один момент: когда из Польши присылали обувь посылкой, я решила залезть на сайт и отследить ее. Оказалось, что таможня у меня запрашивает уточнение данных (размер, какая сумма, в коробке или нет и прочее) – и у меня остался последний день, чтобы заполнить документ. Я как должна была об этом узнать? Залезла в почтовый ящик – и там было уведомление, которое они прислали тоже за день до указанного срока.

Если же говорить про цены в Минске, то на продукты и стройматериалы (я делаю ремонт сейчас) они выросли круто. Одежду уже давно не покупала, но если буду, то попрошу друзей привезти из Европы: у нас невменяемо дорого брендовые вещи стоят. На какие-то более простые вещи стоимость тоже поднялась, но терпеть пока можно. Например, белорусский лен, «Свiтанак» – то, что можно найти в ЦУМе, еще можно себе позволить и не сильно пострадать.

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