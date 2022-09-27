Очереди, давка и драки: новые кадры массового бегства россиян в Грузию 27.09.2022, 14:04

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Тысячи машин стоят одна за другой и почти не двигаются.

Граждане РФ устроили на границе с Грузией огромные очереди. Тысячи машин стоят одна за другой и почти не двигаются. Ждать приходится по несколько суток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Грузия – самое популярное направление для выезда россиян.

По официальным данным российской таможни, в очереди стоят 2,5 тысячи автомобилей. Местные власти приводят более высокие оценки - более 3,5 тыс. машин. На некоторых участках авто стоят в восемь рядов. При этом в очереди нет возможности купить воду, еду или зарядить телефоны.

Таможню по обе стороны перевели на усиленный режим работы. Границу разрешили переходить пешком – и из-за этого образовалась еще одна очередь. Вскоре появилось разъяснение, что для перехода границы все же нужен транспорт – велосипед или самокат.

Часть россиян, устав сидеть в автомобилях, покупают велосипеды и пересекают на них пункт пропуска.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет, что очереди на границах с Грузией – признак того, что кремлевская пропаганда уже не работает так, как хотелось бы Путину.

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«Теперь у каждого дурака, которого Путин гонит на чужую для россиян войну, будет какой-то вовремя сбежавший знакомый. И, сидя под обстрелом где-то под Лиманом, каждый мобилизованный будет думать: «Вот же я дурак, мог же откосить от этого всего», и будет искать способ сделать себе справку или увольнение и тоже сбежать из войны», - пишет Бутусов.

В Грузии в это время раздаются призывы закрыть границу для граждан РФ. Депутат «Единого национального движения» Нона Мамулашвили заявила, что власти якобы собираются не пускать в страну россиян, которые по возрасту могут попасть под мобилизацию. До этого правительство Грузии неоднократно заявляло, что не планирует такие запреты.

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