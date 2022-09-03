Как белорусам сэкономить на «коммуналке» 4 3.09.2022, 19:47

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Несколько действенных способов.

Как снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги? У каждого хозяина свои способы. «АиФ» выделили наиболее популярные, а также не совсем очевидные.

1. Обменять большую квартиру на меньшую. Это самый кардинальный, но и, пожалуй, самый действенный способ уменьшить платежи, ведь за некоторые услуги мы платим именно исходя из метража жилья. В этот список включены техническое обслуживание, капитальный ремонт, техобслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений и другие.

2. Выписать «мертвые души». Плата за некоторые услуги в «жировке» зависит от количества зарегистрированных в квартире жильцов. Проверьте: возможно, в доме прописано больше людей, чем фактически в нем проживает.

3. Оформить льготы. Скидки имеют разные категории льготников. К примеру, граждане с низким уровнем дохода при выполнении ряда условий могут рассчитывать на субсидию при оплате «коммуналки». В основном она положена тем, у кого цифры в «платежке» без превышения льготных нормативов составляют больше 20% совокупного дохода семьи (если семья проживает в сельской местности – 15%). Обратитесь в расчетно-справочный центр и проверьте, может, вы льготник?

4. Отключить ненужные услуги. Сделайте ревизию: возможно, в «жировке» есть услуги, которыми по факту не пользуетесь, но продолжаете за них регулярно платить.

5. Осмотритесь по сторонам. Как правило, чем более современная техника у вас в квартире, тем больше можно сэкономить на расходе электроэнергии. К примеру, устаревший холодильник класса «С» потребляет за год 550 кВт*ч, а модель наивысшего класса с подобным объемом камеры – только 260 кВт*ч». Разница ощутимая.

Но это касается скорее тех, кто давно раздумывает над обновкой и у кого есть средства для ее приобретения. Однако необязательно покупать новую технику, чтобы сэкономить. Если взять в пример тот же холодильник, то, в частности, скопившаяся в нем наледь снижает эффективность прибора, а, следовательно, электричество во многом расходуется впустую. Вывод один – разморозьте холодильник.

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