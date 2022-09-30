ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке 30.09.2022, 7:34

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Враг потерял десятки единиц живой силы и техники.

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на Южнобугском направлении. В результате действий ВСУ враг 29 сентября потерял десятки единиц живой силы и техники.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В течение боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям РФ. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, в том числе по поражению командного пункта оккупантов в Бериславском районе и шести районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.

Украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражен вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.

В результате действий наших воинов РФ потеряла:

43 солдат;

4 танка;

4 крупнокалиберные гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С»;

2 самоходные пушки «Гиацинт-С»;

2 реактивные системы залпового огня «Град»;

миномет 120-го калибра;

5 единиц автобронетехники;

беспилотный разведчик «Орлан-10».

Вооруженные силы Украины также уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Бериславском районе.

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