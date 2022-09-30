ВСУ дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке
- 30.09.2022, 7:34
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Враг потерял десятки единиц живой силы и техники.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на Южнобугском направлении. В результате действий ВСУ враг 29 сентября потерял десятки единиц живой силы и техники.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
В течение боевого дня наша авиация нанесла 12 ударов по позициям РФ. Силами противовоздушной обороны в Баштанском районе сбиты два российских штурмовика Су-25.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было выполнено 276 огневых задач, в том числе по поражению командного пункта оккупантов в Бериславском районе и шести районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника в Херсоне, Новой Каховке, Дарьевке и Новой Кардашинке.
Украинские защитники дважды атаковали колонну военной техники россиян в Новой Каховке. Кроме того, был поражен вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Давидовом Броде.
В результате действий наших воинов РФ потеряла:
43 солдат;
4 танка;
4 крупнокалиберные гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С»;
2 самоходные пушки «Гиацинт-С»;
2 реактивные системы залпового огня «Град»;
миномет 120-го калибра;
5 единиц автобронетехники;
беспилотный разведчик «Орлан-10».
Вооруженные силы Украины также уничтожили два склада боеприпасов оккупантов в Бериславском районе.