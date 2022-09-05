Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве

Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве1
- 5.09.2022, 19:24
Разница оказалась существенной.
Realt.by решил посмотреть, как отличаются цены на одни и те же товары в Zara Беларуси, Литвы и Польши. Журналисты сравнили несколько позиций женской и мужской одежды, а также детской одежды и аксессуаров. Спойлер: разница существенная.
Ассортимент польской и белорусской Zara практически не отличается: почти все вещи, которые есть в каталоге в Беларуси, можно найти и в Польше. А вот в Литве уже есть немало других позиций. Журналисты собрали те модели, которые есть в магазинах во всех трех странах, и перевели цены в белорусские рубли. Конвертировали не по курсу Нацбанка, а по лучшему курсу продажи банков. То есть указали, сколько белорусских рублей потратите, чтобы купить злотые или евро на покупку вещи.
Толстовка женская
75,99 BYN
69,90 PLN (38 BYN)
€ 17,95 (46 BYN)
Пиджак
199 BYN
199 PLN (107 BYN)
€ 49,95 (128 BYN)
Джинсы
119 BYN
119 PLN (64 BYN)
€ 29,95 (77 BYN)
Платье
99,99 BYN
89,90 PLN (48,5 BYN)
€ 25,99(66,8 BYN)
Во всех трех странах это платье на скидке, но размер скидки разный: 25% в Беларуси, 30% в Литве и 35% в Польше. Цена указана со скидкой.
Пальто
429 BYN
449 PLN (242 BYN)
€ 99,95 (257 BYN)
Кожаные лоферы
199 и 239 BYN
199 и 259 PLN (107 и 139 BYN)
€ 49,95 и € 59,95 (128 и 154 BYN)
Рубашка мужская
139 BYN
139 PLN (75 BYN)
€ 39,95 (103 BYN)
Джинсы
199 BYN
199 PLN (107 BYN)
€ 49,95 (128 BYN)
Футболка
59,99 BYN
59,90 PLN (32 BYN)
€ 15,95 (41 BYN)
Кроссовки
89,99 и 119 BYN
99 и 109 PLN (53 и 59 BYN)
€ 25,99 и € 29,99 (67 и 77 BYN)
В Беларуси скидки на кроссовки 35% и 45%, в Польше 40% и 55%, в Литве 40% и 45%.
Комплект для девочки
В Беларуси:
Блуза — 85,99 BYN
Юбка — 85,99 BYN
Платье — 109 BYN
Кожаные сапоги — 269 BYN
Тренч — 159 BYN
Блуза белая — 95,99 BYN
Джинсы — 109 BYN
Балетки — 79,99 BYN
Итого — 993,96 BYN.
В Польше:
Блуза — 79,90 PLN (43 BYN)
Юбка — 79,90 PLN (43 BYN)
Платье — 99,90 PLN (54 BYN)
Кожаные сапоги — 279 PLN (151 BYN)
Тренч — 159 PLN (86 BYN)
Блуза белая — 89,90 PLN (48 BYN)
Джинсы — 99,90 PLN (54 BYN)
Балетки — 89,90 PLN (48 BYN)
Итого — 527 BYN.
В Литве:
Блуза — € 19,95 (51 BYN)
Юбка — € 19,95 (51 BYN)
Платье — € 25,95 (67 BYN)
Кожаные сапоги — € 69,95 (180 BYN)
Тренч — € 39,95 (103 BYN)
Блуза белая — € 22,95 (59 BYN)
Джинсы — € 25,95 (67 BYN)
Балетки — € 19,95 (51 BYN)
Итого — 629 BYN.
Комплект для мальчика
В Беларуси:
Тренч — 159 BYN
Рубашка — 95,99 BYN
Пиджак — 179 BYN
Брюки — 119 BYN
Галстук — 35,99 BYN
Итого — 588,98 BYN.
В Польше:
Тренч — 159 PLN (86 BYN)
Рубашка — 89,90 PLN (48 BYN)
Пиджак — 199 PLN (107 BYN)
Брюки — 119 PLN (64 BYN)
Галстук — 39,90 PLN (21 BYN)
Итого — 326 BYN.
В Литве:
Тренч — € 39,95 (103 BYN)
Рубашка — € 22,95 (59 BYN)
Пиджак — € 45,95 (118 BYN)
Брюки — € 29,95 (77 BYN)
Галстук — € 8,95 (23 BYN)
Итого — 380 BYN.
Получается, что дешевле всего одежда стоит в Zara в Польше, на втором месте Литва, а на третьем Беларусь. Цены в Польше и Беларуси часто отличаются практически в два раза.