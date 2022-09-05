Сравнили цены на одни и те же вещи из Zara в Беларуси, Польше и Литве 1 5.09.2022, 19:24

Разница оказалась существенной.

Realt.by решил посмотреть, как отличаются цены на одни и те же товары в Zara Беларуси, Литвы и Польши. Журналисты сравнили несколько позиций женской и мужской одежды, а также детской одежды и аксессуаров. Спойлер: разница существенная.

Ассортимент польской и белорусской Zara практически не отличается: почти все вещи, которые есть в каталоге в Беларуси, можно найти и в Польше. А вот в Литве уже есть немало других позиций. Журналисты собрали те модели, которые есть в магазинах во всех трех странах, и перевели цены в белорусские рубли. Конвертировали не по курсу Нацбанка, а по лучшему курсу продажи банков. То есть указали, сколько белорусских рублей потратите, чтобы купить злотые или евро на покупку вещи.

Толстовка женская

75,99 BYN

69,90 PLN (38 BYN)

€ 17,95 (46 BYN)

Пиджак

199 BYN

199 PLN (107 BYN)

€ 49,95 (128 BYN)

Джинсы

119 BYN

119 PLN (64 BYN)

€ 29,95 (77 BYN)

Платье

99,99 BYN

89,90 PLN (48,5 BYN)

€ 25,99(66,8 BYN)

Во всех трех странах это платье на скидке, но размер скидки разный: 25% в Беларуси, 30% в Литве и 35% в Польше. Цена указана со скидкой.

Пальто

429 BYN

449 PLN (242 BYN)

€ 99,95 (257 BYN)

Кожаные лоферы

199 и 239 BYN

199 и 259 PLN (107 и 139 BYN)

€ 49,95 и € 59,95 (128 и 154 BYN)

Рубашка мужская

139 BYN

139 PLN (75 BYN)

€ 39,95 (103 BYN)

Джинсы

199 BYN

199 PLN (107 BYN)

€ 49,95 (128 BYN)

Футболка

59,99 BYN

59,90 PLN (32 BYN)

€ 15,95 (41 BYN)

Кроссовки

89,99 и 119 BYN

99 и 109 PLN (53 и 59 BYN)

€ 25,99 и € 29,99 (67 и 77 BYN)

В Беларуси скидки на кроссовки 35% и 45%, в Польше 40% и 55%, в Литве 40% и 45%.

Комплект для девочки

В Беларуси:

Блуза — 85,99 BYN

Юбка — 85,99 BYN

Платье — 109 BYN

Кожаные сапоги — 269 BYN

Тренч — 159 BYN

Блуза белая — 95,99 BYN

Джинсы — 109 BYN

Балетки — 79,99 BYN

Итого — 993,96 BYN.

В Польше:

Блуза — 79,90 PLN (43 BYN)

Юбка — 79,90 PLN (43 BYN)

Платье — 99,90 PLN (54 BYN)

Кожаные сапоги — 279 PLN (151 BYN)

Тренч — 159 PLN (86 BYN)

Блуза белая — 89,90 PLN (48 BYN)

Джинсы — 99,90 PLN (54 BYN)

Балетки — 89,90 PLN (48 BYN)

Итого — 527 BYN.

В Литве:

Блуза — € 19,95 (51 BYN)

Юбка — € 19,95 (51 BYN)

Платье — € 25,95 (67 BYN)

Кожаные сапоги — € 69,95 (180 BYN)

Тренч — € 39,95 (103 BYN)

Блуза белая — € 22,95 (59 BYN)

Джинсы — € 25,95 (67 BYN)

Балетки — € 19,95 (51 BYN)

Итого — 629 BYN.

Комплект для мальчика

В Беларуси:

Тренч — 159 BYN

Рубашка — 95,99 BYN

Пиджак — 179 BYN

Брюки — 119 BYN

Галстук — 35,99 BYN

Итого — 588,98 BYN.

В Польше:

Тренч — 159 PLN (86 BYN)

Рубашка — 89,90 PLN (48 BYN)

Пиджак — 199 PLN (107 BYN)

Брюки — 119 PLN (64 BYN)

Галстук — 39,90 PLN (21 BYN)

Итого — 326 BYN.

В Литве:

Тренч — € 39,95 (103 BYN)

Рубашка — € 22,95 (59 BYN)

Пиджак — € 45,95 (118 BYN)

Брюки — € 29,95 (77 BYN)

Галстук — € 8,95 (23 BYN)

Итого — 380 BYN.

Получается, что дешевле всего одежда стоит в Zara в Польше, на втором месте Литва, а на третьем Беларусь. Цены в Польше и Беларуси часто отличаются практически в два раза.

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