В Гомеле родители школьников поставили на место лукашистов 5.09.2022, 20:06

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Родителей возмутила продолжительность уроков в школах.

С нового учебного года в средние школы Гомеля вернулось привычное расписание уроков. Теперь они не сокращенные, а длятся привычные 45 минут. На отмену новшества, введенного в прошлом учебном году, повлияли полтысячи обращений родителей школьников.

На звонок журналиста «Флагштока», который представился гомельчанином, специалист Главного управления образования Гомельского облисполкома подтвердила, что в старших классах школ областного центра отныне рекомендуется проводить уроки по 45 минут:

«В Гомеле поступило 500 обращений родителей, которые хотят, чтобы уроки были по 45 минут. Поэтому там [в гомельских школах] рассматриваются вопросы — в школах, где низкая заболеваемость на протяжении ряда лет у детей, разрешается оставить уроки по 40 минут, может быть, в начальной школе. В старших классах рекомендуем 45 минут».

При этом, по словам специалиста, в «чернобыльских» райцентрах уроки остаются сокращенными:

«Например, в Наровле и Брагине не отменяли это положение — у них осталось, как и было».

На данный момент решение, нормирующее новый график обучения, официально не опубликовано.

Ранее сообщалось, что перед началом учебного года в 2021 году гомельские чиновники сообщили о сокращении продолжительности школьных уроков на «пострадавших территориях». В младших классах уроки стали длиться 35 минут, а в старших — 40 минут. Это было мотивировано итогами проверки Минздрава, которое ссылалось на принятое еще в 2019 году постановление совета министров № 525, сокращающее продолжительность учебных занятий для учреждений, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения. Однако с 2019 до 2021 года местные отделы образования игнорировали это решение.

Родители и учителя собирали подписи под петицией, в которой так объясняли свою позицию:

«Как возможно за 40 минут, или, тем более, за 35 минут, проверить домашнее задание, всех учащихся опросить, подать новый материал и написать детям самостоятельную работу, которая рассчитана на 45 минут — задача, пожалуй, абсолютно невыполнимая. Учителя и дети Гомельской области решали её в первой четверти 2021 года кто и как мог, в зависимости от своих возможностей и способностей, потратив на это собственное время самостоятельно. Результаты, пока, увы, плачевны для всех».

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