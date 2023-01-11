Наталья Радина: Белорусских военных могут отправить в Украину через Россию 11.01.2023, 16:13

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Наталья Радина

Кремль хочет задействовать лукашенковскую армию в новом наступлении.

Что стоит за законом об изъятии имущества у белорусов? Сколько российских солдат находится на территории Беларуси? Будет ли повторное наступление на Киев? Чем болен Лукашенко?

Об этом украинский телеканал FREEДОМ поговорил с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.

— Белорусские издания пишут, что теперь в Беларуси могут отобрать не только недвижимость, но и деньги, акции, ценные бумаги, транспортные средства и прочее. Список огромный. Это же, кстати, уже знакомая всем украинцам практика российских оккупантов. Они так отбирали жилье на временно оккупированных территориях еще с 2014 года. В прошлом году дошло до унитазов, техники, которые, кстати, отправляли домой через Беларусь. Похоже, что Лукашенко вдохновился такой практикой. Как думаете?

— Конечно же, это грабеж и по-другому его никак назвать нельзя. Осуществляется это с одной целью — запугать людей еще больше. В том числе тех, кто эмигрировал из страны и сегодня продолжает активную общественно-политическую деятельность. Таким образом людей запугивают, пытаются заставить замолчать.

Нужно понимать, что власти боятся призывов об усилении санкционного режима в отношении диктатуры, которые звучат от белорусов. Поэтому людям пытаются закрыть рот. К сожалению, на кого-то это действует. Я знаю достаточное количество людей, которые из-за этого замолчали, испугались, боятся давать интервью, высказывать мнение, публично осуждать режим, но я призываю белорусов этого не делать.

Режим нелегитимен. Все эти попытки конфисковывать и забирать собственность — незаконны. При смене власти в Беларуси все имущество, которое было таким бандитским способом отобрано у людей, будет возвращено.

— Давайте еще обсудим действия Лукашенко. Он также подписал закон, который позволяет лишать гражданства людей, осужденных по «экстремистским» статьям и находящихся за границей. Известно даже, что идут некие заочные суды, а Следственный комитет Беларуси завел специальный Telegram-канал для публикации фамилий этих людей. То есть, это такая же практика устрашения, о которой вы говорите?

— Да, это тактика устрашения, которая показывает страх и бессилие самой власти. Они пытаются людей достать любым способом, лишать гражданства, но не Лукашенко мне давал гражданство, не ему его и отбирать.

В случае, если это будет происходить, люди по большому счету мало что теряют. Всегда можно легализоваться в стране пребывания, попросить политическое убежище, получить временные документы. Безусловно, при смене ситуации всем людям, которых незаконно лишили гражданства, оно будет возвращено.

— При этом тот же Лукашенко буквально на днях, в Рождество, сказал, что настало время властям «сделать шаг на встречу людям», которые уехали из Беларуси после акций протеста 2020-го года. После всех этих заявлений кажется, что у него настоящее раздвоение личности. Ведь заявления противоречат одно другому.

— Можно говорить, что он шизофреник, но на самом деле это просто лицемерное существо и не стоит верить ни одному его слову. Он использует оруэлловскую лексику. Когда он говорит о мире, нужно понимать, что он говорит о войне.

— Если говорить о лицемерии и лжи, то Лукашенко заявил, что хочет мира для белорусов. При этом мы наблюдаем, как страна стала большим военным полигоном. Военные «учения» продлены. Сейчас будут проходить совместные тактические «учения» с Россией. В страну едет техника и российские военные. Скажите, известно ли, сколько уже российских военных на территории страны?

— Я всегда говорила, что число российских военнослужащих на территории Беларуси гораздо больше, чем официально объявленные девять тысяч. Об этом говорят белорусские военнослужащие и мы знаем, что новые российские военные транспортными самолетами прилетали до Нового года. Их число увеличилось. Буквально вчера пришла информация, что 7 января в Могилев прибыло 11 тысяч российских военнослужащих вместе с техникой.

— 11 тысяч?

— Да. Можно сказать, что на территории Беларуси сегодня находятся десятки тысяч российских военнослужащих.

— Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» писала, что российские военные были также замечены в городах, на вокзалах. Их где-то квартируют в городах или это они просто выходят из поездов, когда едут в определенные пункты?

— В основном они размещаются на военных полигонах Беларуси. Причем, практически на всех. Более того, нам поступала информация, что под казармы переоборудовали и пионерские лагеря, и сельские школы. Их размещают где-то подальше от больших городов, в том числе — в сельской местности, чтобы не было ясно их точное количество и его большой рост. Пребывание российских военных скрывают.

Кстати, на счет учений. Несколько дней назад нам пришла информация, что на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами, где, как мы знаем, размещена военная база и тренируют военнослужащих, проходят ранее не анонсированные учения нескольких частей Сил специальных операций совместно с российскими военнослужащими. Цели и задачи этих учений, а также их продолжительность, скрываются.

— Наталья, стоит, наверное, еще использовать информацию Генштаба ВСУ. Накануне и в США заявили, что не видят угрозы наступления войск со стороны Беларуси, но украинцы к этому готовы. Скажите, какая к вам поступает информация от белорусских военных? Что им говорят?

— Информация однозначная — будет нападение на Украину. Оно возможно и с территории Беларуси, и с территории России. Сейчас белорусские военнослужащие очень обеспокоены тем фактом, что их могут отправить в Россию и из нее на Донбасс, в частности — для осуществления наступления в Запорожской области, начиная от Гуляйполе и далее на север в сторону Павлодара. Это последняя информация. Конечно же, они очень обеспокоены, не хотят участвовать в этой войне, но говорят, что сейчас, похоже, такой сценарий неизбежен.

Более того, есть информация, что будут продолжатся отвлекающие операции на территории Беларуси с использованием, в том числе, десантов на территорию Украины. Возможна высадка десанта на атомные станции. Точно не скажу какие, может быть, Чернобыльская или Ровенская АЭС. Будут попытки отвлечь внимание ВСУ с оттягиванием этих сил к белорусско-украинской границе.

— Если белорусский военных пошлют, как вы сказали, на Донбасс, то какими будут их действия? Они не хотят, будет приказ, а дальше что...

— Информация следующая: говорят, что они не будут участвовать непосредственно в наступательных действиях. Видимо, в Кремле хорошо понимают, что из белорусских военнослужащих не самые лучшие вояки. Говорится о том, что они могут пойти вторым эшелоном и действовать уже на оккупированных территориях. Во всех четырех украинских областях, захваченных Россией.

— В районе Бахмута, Соледара уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Города штурмуют «вагнеровцы», мобилизованных бросают на убой. Гибнут сотни, а раненых еще больше. Во временно оккупированных городах больницы сейчас переполнены теми, кому удалось выжить. Скажите, везут ли сейчас в Беларусь раненых, обслуживают ли их там?

— Мы знаем, что есть российские военнослужащие в белорусских больницах. Точной информации о том, что они ранены и везут ли их с фронтов, пока у нас нет. Думаю, что это вполне вероятно.

— Вспоминая «вагнеровцев», известно, что Пригожин объехал десятки российских тюрем для вербовки заключенных. Была ли вербовка белорусских заключенных? Предлагал ли Лукашенко такой вариант?

— Есть информация от источников о том, что на последней встрече Путина и Лукашенко обсуждался этот вопрос и в ближайшие месяцы в Беларуси должны заработать вербовочные пункты ЧВК «Вагнера». Они будут работать открыто, а ранее действовали через посредников. Также есть информация, что будет осуществляться вербовка заключенных в белорусских тюрьмах.

— Давайте еще обсудим заявление Главного управления разведки Украины. На днях стало известно, что с середины января в России будет очередная волна мобилизации. Более масштабная, хотят собрать 500 тысяч человек. В сентябре, когда была охота на 300 тысяч, из России стояли очереди из дезертиров, желающих спастись. Известно, что часть из них осела и в Беларуси.

Расскажите, что на сегодня известно об этих уехавших. Беларусь была для них транзитной страной или все-таки той, которая приютила и они продолжают там жить.

— Действительно, часть россиян во время первой волны мобилизации выехала в Беларусь, но мы знаем, что их задерживали, искали и все равно вручали повестки. Думаю, что их нахождение на территории Беларуси вряд ли было продолжительным. Людям, которые действительно хотят избежать мобилизации, не советую ехать в Беларусь, а лучше бежать дальше на Запад.

— Лукашенко часто заявляет, что Беларуси и Россия «союзные государства». Выходит, что спасения там не найти.

— Однозначно, спасения в Беларуси нет. Его можно найти даже в Казахстане, который является относительным союзником России. Во всяком случае, он входит во все евразийские структуры. Знаю, что многие уехали туда и после пытались перебраться дальше. Армения, Азербайджан, Туркменистан, Грузия — эти страны гораздо более лояльны к бегущим от мобилизации в России.

— Лукашенко часто говорит о «союзном государстве». Накануне он вновь об этом вспоминал. Говорил, что хочет, чтобы в ближайшие полгода был создан новый современный медиахолдинг России и Беларуси. Это ведь создание еще одной армии пропагандистов, которые являются одним из главных оружий Кремля, в которое вливаются миллионы. Что вы об этом думаете?

— Они понимают, что их пропаганда не работает. Видят разочарование россиян в войне. Не говоря о том, что пропаганда не смогла воздействовать на белорусов. Нет ожидаемого эффекта. Абсолютное большинство белорусов против войны. Видимо, поэтому они и хотят усилить эту пропаганду, но люди не верят лживому телевизору. Считаю, что это деньги на ветер.

— Создание медиахолдинга — это некий маркер того, что идет поглощение Беларуси Россией.

— Безусловно, это происходит. Режим Лукашенко абсолютно зависим от России во всех отношениях. Начиная от политики и военного сотрудничества, заканчивая экономикой.

Что касается поглощения то, безусловно, если Путин захочет поглотить Беларусь, он это может сделать в любой момент. Лукашенко не будет никаким образом ему препятствовать, но белорусы будут бороться за свою независимость.

Хотя, опять же, не думаю, что это нужно Лукашенко. Я воспринимаю их режимы, как режимы Гитлера и Муссолини. Два союзных фашистских режима, которые поддерживают друг друга, но все-таки они являются отдельными диктатурами.

— Пока Лукашенко мечтает о таком медиахолдинге, в Беларуси продолжаются репрессии, задержания. Накануне начались суды над работниками портала tut.by. Как вы прокомментируете все эти события?

— Как здесь можно комментировать? Это журналисты, которые пострадали за свою работу и деятельность. Конечно, они должны быть освобождены. Террор против журналистов в Беларуси был всегда. В 2020 году добили остатки независимых медиа. Даже самых осторожных, каким и являлся tut.by.

Сегодня независимые медиа могут работать на Беларусь исключительно из-за рубежа. В тюрьмах продолжают находиться десятки белорусских журналистов и блогеров, о которых также нужно вспоминать. Именно блогеры способствовали белорусской революции. Они очень много сделали для того, чтобы произошли массовые протесты, которые мы видели в 2020 году.

Необходимо требовать и продолжать вводить санкции против против диктатуры пока не будут освобождены все политические заключенные в Беларуси.

— Хочется с вами еще поговорить о смене режима. Часто в белорусских СМИ появляются сообщения о состоянии здоровья Лукашенко. По информации некоторых источников сообщается, что Лукашенко всячески пытается купировать эту информацию о своем здоровье, которое не улучшается на фоне стрессов и прочего. Речь идет даже о нескольких случаях госпитализации. Чем он может быть болен? Как вы в целом относитесь к этой информации

— Естественно, я отслеживаю эту информацию. Как понимаю, ни о чем смертельном речь сейчас не идет. У него есть проблемы с суставами, позвоночником, сердечно-сосудистая система дает сбой, но говорить о внезапной смерти Лукашенко в ближайшее время, конечно же, не стоит.

Нужно думать, как бороться с этим режимом, как и с режимом Путина, и как их побеждать.

— Тогда стоит возвратиться к началу нашего разговора. Вы сказали, что белорусам не стоит молчать и бояться действий режима Лукашенко. Ведь когда-то это закончится и все будет так, как надо.

— Конечно!

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