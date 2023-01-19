Почему у российского МиГ-31К над Молодечно загорелся двигатель? 5 19.01.2023, 17:41

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иллюстрационное фото

Военный аналитик считает, что это только начало.

Сегодня жители Молодечно и ряда других городов услышали мощный взрыв. Мониторинговые группы пишут, что речь идет о помпаже двигателя российского самолета МиГ-31К.

Как пишут мониторинговые группы, у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва.

Это не первый раз, когда в Беларуси горит подобный самолет. 25 декабря МИГ-31К загорелся на аэродроме в Мачулищах.

В чем причина подобных ЧП и будут ли они повторяться? Сайт Charter97.org задал этот вопрос украинскому военному аналитику Александру Коваленко

— Если произошел помпаж, то с определенной долей вероятности можно говорить о повреждении двигателя. Как минимум — он требует серьезного технического обслуживания, как максимум — ремонтных работ, ведь он выведен из строя.

Все почему? На самом деле Россия использует как носитель для свои гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал» старый советский самолет МИГ-31, который эксплуатируется с семидесятых годов. Вот уже четверть века, с 94 года, они не производятся. Как мы понимаем, самый молодой МИГ-31, который используется, ему 28 с копейками лет.

Кто-то может сказать, что для самолета это не возраст, но с учетом того, какие нагрузки оказываются на эти истребители, скажу больше — перегрузки, не исключено, что проблемы с силовой установкой, двигателем, будут лишь учащаться.

Самолеты должны проходить регламентные технические работы, регламентное обслуживание, должна происходить замена запчастей, если у них есть определенный уровень износа.

Зная о ситуации, которая есть в российской армии, можно говорить, что это все качественно и регулярно не проводилось.

Данные истребители находятся, мягко говоря, в неудовлетворительном техническом состоянии. Такие инциденты будут лишь учащаться, ведь Россия значительно усилила нагрузку на них. Идет постоянная имитация пусков «Кинжалов» с территории Беларуси.

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