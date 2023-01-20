«Рамштайн-8»: украинский дипломат рассказал о главной интриге встречи 4 20.01.2023, 15:57

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Фото: Факты ICTV

Накануне были приняты очень важные решения.

Сегодня на авиабазе Рамштайн началась встреча министров обороны западных стран. Каких решений можно ожидать от нее? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом фонда «Майдан иностранных дел» Александром Харой.

— Прежде всего, вчера были очень приятные решения. Девять стран Центральной и Северной Европы вместе с Британией сказали, что собираются кардинально повысить качество и количество оружия, которое предоставляется Украине. Также Соединенные Штаты анонсировали помощь на 2,5 миллиарда долларов, включая новые виды оборудования, такие как Stryker. Это достаточно ценные для Украины системы, которые позволят нам освобождать от рашистов оккупированные территории.

И, соответственно, на Рамштайне самая главная интрига — каким образом получится убедить Германию, чтобы она разблокировала поставки танков Украине. Где-то полторы недели назад британцы приняли решение предоставить нам больше десяти Challenger 2. Это первые западные танки, которые будут на вооружении сил обороны Украины. Плюс группа стран под инициативой Польши готова коалицией предоставлять Украине танки Leopard немецкого производства. Поэтому у Германии нет больше серьезных аргументов, чтобы продолжать и дальше не поставлять танки в Украину.

Поэтому мы ждем позитивного решения по поводу Leopard-ов. Это будет достаточно серьезно менять соотношение сил на фронте, и чем быстрее мы освободим территорию, тем быстрее наступит мир в Украине и Европе. Соответственно, проблема России будет по крайней мере частично решена.

— Почему вообще Германия тормозит поставки Украине танков Leopard?

— Тут есть несколько моментов, первым я бы назвал эволюцию мышления. Перед самим вторжением немцы не особо желали каким-то образом помогать Украине. Нам помогали как раз таки британцы и американцы, которые перешли свои психологические барьеры, начали Stinger-ы поставлять. Потом увидели успех украинских вооруженных сил и дали бронированную технику, дальнобойную артиллерию и те же самые HIMARS, а теперь еще даже Patriot и другие сложные и чувствительные системы. Грубо говоря, изменилось мышление на тему того, что можно и чего нельзя давать, с точки зрения способна ли Украина это использовать. Это одна история.

Вторая — это красные линии «как на это отреагируют в Кремле». В Москве фактически никаким образом не отреагировали на то, что наносились удары как по оккупированной Россией территории, я имею в виду прежде всего Крым, так и собственно российской территории, когда были взрывы на аэродромах с бомбардировщиками. Тот же Белгород звучит постоянно в новостях.

То есть нет той реакции, которой боялись немцы и американцы. Это один момент. И второй момент — единственное, как Россия может эскалировать ситуацию, это нанести ядерный удар по Украине. Все остальные военные преступления против человечности, которые можно было сделать, россияне уже сделали в Украине и продолжают делать. Поэтому это тоже фактор, мы доказываем, что Россия не способна дальше эскалировать.

И остался последний момент, исключительно такой немецкий, это психологические блоки и травмы Второй мировой войны как перед евреями, что они совершили такое преступление, которое еще несколько поколений будут об этом напоминать и извиняться перед еврейским народом, так и почему-то в отношении русских.

Мы прекрасно знаем историю. Во время Второй мировой войны больше всего пострадали белорусы и украинцы от нацистов. Но почему-то у немцев это как-то забывается, а больше акцентируется вина перед Москвой и русскими, которых погибло не так много по сравнению с нашими народами. И этот психологический блок, даже, можно сказать, какое-то извращение историческое, вот оно до сих пор имеет влияние. Даже несмотря на то, что большая часть окружения Шольца, союзники по коалиции и огромное количество немцев, выступают за предоставление Украине танков для приближения завершения этой войны. Но все-таки сознание — чрезвычайно инертная вещь, и они пока что еще колеблются, несмотря на все аргументы, что по большому счету у них выхода нет.

— Кроме чрезвычайно необходимых танков, чем еще Запад может помочь Украине в противостоянии российской агрессии?

— Конечно, Украине нужно еще очень много и не на один десяток миллиардов долларов по простой причине. Мы воюем с самым крупным ядерным государством в мире. Если говорить про стратегическое оружие, боеголовки и носители, то здесь есть паритет с Соединенными Штатами. А по тактическим Россия намного впереди, у нее намного больший запас.

То есть первый момент заключается в том, что Россия является крупнейшим ядерным государством. Второй момент — несмотря на все проигрыши в Украине, что мы уничтожили самое боеспособное, что у них было, РФ все равно остается одним из крупнейших по обычному вооружению государством. Фактически мы ведем ту войну, к которой Запад готовился во времена «Холодной войны», а потом сдерживал Россию прежде всего через НАТО. А сейчас мы, одно государство, фактически ведем такую войну против всего того металлолома, который начиная с 1945-го года накапливался. Поэтому естественно нам много чего надо.

Если мы говорим про системы, то однозначно нам надо больше систем ПВО. Украина большая страна, и те Patriot-ы, которые нам обещают, NASAMS-ы и другие системы не перекрывают всех тех городов и узлов критической инфраструктуры, которые у нас есть.

Второе — нам нужны сотни танков, потому что какие старые сейчас танки не бросались бы в топку войны, все равно у России их еще очень много. Соответственно, чтобы освобождать территорию, нам нужно очень много брони. Тут еще стоит отметить очень важный фактор для нас украинцев — получение большего числа современной техники означает не только что мы быстрее сможем освободить наши земли, но самое главное — мы сможем это сделать с меньшими потерями с украинской стороны.

Россиян 140 миллионов, украинцев — 35-40 миллионов, поэтому каждая жизнь украинцев для нас ценна, и, соответственно, мы хотим сохранить как можно больше жизней гражданских и военных. Поэтому лучшая техника, более дальнобойное оружие — это все надо. Я уже не говорю про оперативно-тактические ракеты, те же ATACMS, которые позволили бы уничтожить базы, с которых взлетают российские самолеты чтобы бомбить мирные украинские города. Пока что, к сожалению, американцы на этот шаг не идут.

Естественно, нам нужна и авиация, но это следующий этап. Я абсолютно уверен, что мы будем ее иметь, но пока что наши партнеры не готовы на этот шаг идти. Тут много разных причин есть. Самая главная — они ориентируются на планы украинского Генштаба, что нам на данный момент надо, а что надо будет через месяц-два для тех задач, которые политическое руководство ставит. Конечно, авиация нам была бы к руке, но в данный момент более важна броня, артиллерия, снаряды, прежде всего натовского образца, а также более дальнобойные системы. Поэтому будем надеяться, что в следующих пакетах помощи это все будет.

Мы благодарны нашим партнерам. Есть страны как Соединенные Штаты, которые дают нам в количественном плане, я имею ввиду техники и финансов, больше всех, по-моему уже 27 миллиардов долларов с начала вторжения. Но есть и маленькие страны, такие как Эстония, которая просто на свой размер экономики и вооруженных сил дает намного больше чем промышленно и экономически более развитые страны Европы. Я уже не говорю про наших польских друзей, с которыми у нас нет особой разницы в видении этой войны. Такой уровень отношений задаст тон для Европы на длительный период времени.

Нам очень много чего надо и сейчас, чтобы победить, и потом, чтобы сдерживать орду, которая никуда не денется. Даже если Россия будет разваливаться, она будет представлять угрозу миру и цивилизации, поскольку есть ядерное оружие, однозначно есть химическое оружие, что доказало применение «Новичка». Я уверен, что где-то может найтись и биологическое оружие, потому что русским верить абсолютно нельзя. Презумпция виновности должна быть в отношении них по всем вопросам, пока они не докажут обратное. Соответственно, нам надо много оружия для того, чтобы сохранить свою независимость и защищать в том числе и Европу.

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