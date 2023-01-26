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Белорусские военные объявили тендер на закупку двух тысяч пластиковых пакетов

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  • 26.01.2023, 12:49
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Белорусские военные объявили тендер на закупку двух тысяч пластиковых пакетов

Пакеты необходимы уже в начале февраля.

Милицейской военной части в Гомеле понадобилось 2 тысячи пластиковых пакетов, пишет «Флагшток».

Это пакеты для песка размером 55х105 сантиметров. По условиям госзакупки, пакеты необходимы уже в начале февраля.

Закупка может указывать, что недалеко от Гомеля планируется провести учения по монтажу блокпостов и организации пропускного режима. Такие учения сейчас проходят в Пинском и Столинском районах Брестской области.

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