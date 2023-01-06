В первые часы «перемирия» в Беларуси подняли в небо боевую авиацию 1 6.01.2023, 14:17

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фото: vitalykuzmin.net

В Украине объявлена масштабная тревога.

В белорусских Мачулищах взлетел ДРЛО А-50У ВКС РФ - самолет дальнего радиолокационного обнаружения. После этого в Барановичах взлетели два истребителя. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на белорусские телеграм-каналы.

Позже пошел на взлет и кинжалоносец МиГ-31К ВКС РФ. Из-за этого по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Так, в 13:16 по белорусскому времени в Мачулищах зафиксирован взлет борта ДРЛО А-50У ВКС РФ. Через две минуты в Барановичах в воздух поднялись два истребителя.

А в 13:40 в Мачулищах был замечен взлёт МиГ-31К. Стоит напомнить, что МиГ-31К может переносить российские ракеты «Кинжал». ПВО Украины не может перехватить эти ракеты, поэтому при возможном их запуске объявляется масштабная воздушная тревога.

Отметим, что ранее глава Кремля Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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