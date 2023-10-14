Как белорусская актриса Анна Хитрик помогает жертвам войны в Израиле 14.10.2023, 22:54

Анна Хитрик

Она организовала встречи и интересные занятия для детей.

Бывшая актриса Купаловского театра, певица Анна Хитрик, уже несколько лет живущая в Израиле, объявила о «посиделках» для детей, чтобы помочь родителям дать возможность перевести дух и заняться своими делами или волонтерством.

«Всю неделю мы думали, как можем помочь. Помочь жертвам этой несправедливой войны. Помочь солдатам, которые 24/7 защищают нашу страну и всех нас. Помочь детям, которые в очередной раз вырвались из обычной рутины. Помочь себе не сойти с ума. И у нас родилась идея», – написала Анна в Фейсбуке.

Идея – организация встреч и интересных занятий для детей. Начнутся они 15 октября, будут проходить два раза в неделю – в понедельник и четверг – в театре Анны Хитрик «Дом сегодняшнего совы» в израильском городе Раанана. Продолжительность «посиделок» – 1,5 часа.

Младшая группа будет заниматься с 16:00 до 17:30 (по израильскому времени), старшая – с 17:30 до 19:00.

«С младшими детьми (5-8 лет) мы будем читать книги, писать письма и рисовать солдатам, играть в настольные игры, со старшими (9-13 лет) – играть в мафию, монополию и просто общение. А родители в это время могут перевести дух или заняться делами», – рассказывает Анна о своей идее.

В целях безопасности количество участников «посиделок» ограничено: в каждой группе – максимум 12 детей.

Анна Хитрик играла в Купаловском театре, в Современном художественном театре, в Театре молодого зрителя в Минске. В 2005 году Анна и другие актеры музыкальных минских театров образовательную группу «ДетиДетей», где она была вокалисткой. Потом Анна создала свой садовый проект – С*ундук. В 2017 году Анна вместе с мужем Сергеем Руденей и сыном переехали в Израиль. Решиться на эмиграцию бывшим актерам Купаловского вынужденного ради сына Степана, у которого аутизм. Анна и Сергей основали первую детскую студию, а потом – и свой театр книг «Дом сегодня совы». Гастролировали со спектаклями по городам Израиля, а потом открыли двери собственного театра усадьбы в городе Раанана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».