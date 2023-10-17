Путина унизили в аэропорту Китая 25 17.10.2023, 15:30

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Главу Кремля встретил лишь рядовой министр.

Председатель КНР Си Цзиньпин решил не встречать лично прибывшего с визитом президента России Владимира Путина, который перед поездкой рассказывал об особых дружеских отношениях с китайским коллегой. На кадрах, которые распространяют российские агентства, видно, что вместо него в пекинском аэропорту «Шоуду» Путина встретил министр коммерции Китая Ван Вэньтао, пишет The Moscow times.

Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь», где он планирует встретиться с Си Цзиньпином. Официальная встреча председателя КНР и глав делегаций на форуме состоится в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. По информации помощника президента Юрия Ушакова, Путин будет выступать на форуме в роли главного гостя и примет участие в российско-китайских переговорах с узким и расширенным составом. Предполагается, что после визита Путина в Пекине состоится пресс-конференция.

Путин также планирует встречи с президентами Монголии, Лаоса и Вьетнама, а также с главами правительств Таиланда и Пакистана, присутствующими на форуме.

В ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином 12 сентября Путин рассказывал, что двусторонним отношениям Москвы и Пекина помогают «и деловые, и личные дружеские отношения» с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент России напомнил, что после переизбрания в марте 2023 года Си Цзиньпин совершил первый зарубежный визит именно в Россию. «[Это] знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень», — считает Путин.

Поездка на форум стала вторым зарубежным визитом для Путина после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. Два дня назад российский президент посетил саммит стран СНГ в Бишкеке.

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