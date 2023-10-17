Что в Беларуси с новыми ценами на зимнюю резину 1 17.10.2023, 19:10

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Шины за год существенно подорожали.

Зимние шины для легковых автомобилей в Беларуси за год подорожали в среднем на 10−15%. Office Life узнал, что сегодня может предложить автовладельцу рынок и на какой бюджет нужно рассчитывать тем, кто собирается «переобуть» авто.

В соседней России средняя стоимость шипованных зимних шин за год увеличилась на 14%, а нешипованная резина подорожала на 8%. При этом, пишет «Коммерсантъ», некоторые модели новых шин подорожали сразу на 60%.

В Беларуси, говорят участники рынка, ситуация похожая: зимняя резина за год стала дороже в среднем примерно на 10−15%, некоторые модели прибавили в цене 25−30% и даже больше. Виноваты в этом рост логистических затрат и курсовые разницы. Но, объективно, могло бы быть и хуже, если бы цены на шины не подпадали под госрегулирование.

В топе продаж — китайские производители и «Белшина»

В топ-3 продаж в Беларуси сейчас два азиатских и один белорусский бренд: в лидерах — китайский iLink, на втором месте — «Белшина», на третьем — корейский Hankook, рассказали OL в одном из крупнейших в Беларуси шинных центров «Колесо Плюс».

— «Белшина» продается хорошо, но она до сих пор не производит многих типоразмеров. Поэтому по объему продаж легковых шин на белорусском рынке сейчас лидируют китайские бренды. Например, iLink. Мы работаем с ними уже второй год — и за это время не было ни одной рекламации, — говорит начальник отдела продаж легковых шин Станислав Морозов.

В онлайн-гипермаркете 21vek.by также отмечают, что, благодаря тому, что на рынке начали появляться новые китайские бренды, выбор шин для белорусов не сузился — а даже расширился. Среди наиболее востребованных брендов в этом сезоне как отечественная «Белшина», так и мировые лидеры — Pirelli, Nokian и Viatti, а также китайский бренд Joyroad, рассказал OL ведущий специалист по закупке автотоваров Юрий Шумский.

Почему растут цены и есть ли дефицит

Хотя многие продавцы говорят, что ощутимого подорожания не произошло, оно все-таки есть. Да было бы и странно, если бы не было: как минимум нужно делать поправку на рост курса доллара. Американская валюта в середине октября 2022-го стоила менее 2,6 рубля, спустя год — почти 3,3.

Вторая причина увеличения цен — подорожавшая логистика. С одной стороны, в Беларусь по-прежнему везут много шин из России (те же Nokian, Matador, Kama, Yokohama, частично — Continental), а из ЕС пока еще идут поставки Continental, Michelin и др. С другой — все большие объемы ввозятся из Китая (iLink, Goodride, Joyroad и др.) и других азиатских стран (Hankook, Bridgestone и т.д.). С учетом границ и расстояний логистика поставок стала дороже, говорят участники рынка.

С предложением проблем нет: все привычные белорусам типоразмеры есть на рынке с хорошим выбором по цене и брендам. Есть некоторые сложности с резиной для автомобилей новых китайских брендов: поставщики признаются, что не были готовы к такой масштабной экспансии китайских авто, которая случилась в этом году.

Как говорят в шинных центрах, не всегда есть выбор шин для Zeekr, Geely Tugella и Monjaro, Volkswagen ID и некоторых других ранее «экзотических» для нас моделей. Это следует учитывать автовладельцам — и не откладывать поиск зимних шин на последний момент.

Во что обойдется зимняя резина в этом сезоне

В эконом-варианте при покупке комплекта зимних шин можно уложиться примерно в 500 рублей. Например, если взять один из самых ходовых размеров 205/55 R16, то одна шина «Белшины» обойдется примерно в 120 рублей, iLink — примерно в 135.

Более дорогой вариант — около тысячи рублей за комплект. Например, некоторые модели Continental можно купить за 250−260 рублей, Bridgestone — 270−290 рублей. В этом ценовом диапазоне на рынке можно найти резину Hankook, Nokian, Pirelli, Yokohama и других мировых брендов.

Есть на рынке и очень «крутые» ценники: для редких авто или больших типоразмеров от премиальных брендов. Например, Pirelli Scorpion Winter 285/40R22 110W будет стоить более 4 тысячи рублей за одну шину, Pirelli Winter Sottozero 3275/35R21 103V — около 3800 рублей. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 305/30R21 104V — около 3400.

Впрочем, продавцы говорят, что спрос на зимнюю резину в этом году пока даже выше, чем в 2022-м. Как рассказали OL в онлайн-гипермаркете 21vek.by, в 2023-м покупатели стали интересоваться зимними шинами еще летом, и уже в августе спрос на них был примерно на 50% выше, чем в прошлом году.

Сколько стоит «переобуться»

В октябре нынешнего года комплексная стоимость «переобувки» четырех колес размера R15-R16 в шиномонтажах Минска в среднем составляет около 60 рублей (14−16 рублей за одно колесо).

Очередей пока нет.

Напомним, что в Беларуси по ПДД обязательно установить зимние шины до 1 декабря. Но рекомендуем опираться на здравый смысл и смотреть по погоде: первый снег может выпасть намного раньше установленного законом срока.

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