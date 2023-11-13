Врач-терапевт назвала самые полезные продукты - источники энергии
- 13.11.2023, 10:58
В список попало сало.
Правильные жиры перечислила в своем телеграм-канале врач-терапевт кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Самое главное – медик реабилитировала сало, которое так любят белорусы, и в том числе в холодное осенне-зимнее время.
Кроме того, к правильным жирам можно Ирина Баранова отнесла сливочное масло жирности 82% и выше.
«Идеально, если это масло гхи (очищенное топленное масло популярное в том числе в Индии) или топленое сливочное масло, у которого жирность 99-100%», - отметила медик.
В ее перечне также жирная рыба и в первую очередь сельдь, скумбрия, красная рыба, орехи, авакадо, сало и курдючный жир.
Медик отметила, что важно не только съесть полезные жиры, но и чтобы организм их усвоил, а для этого надо наладить работу желчного пузыря и поджелудочной железы.
По словам Ирины Барановой, жиры - это полезный источник энергии, это обмен стероидных гормонов и это красивая увлажненная кожа.