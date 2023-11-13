Врач-терапевт назвала самые полезные продукты - источники энергии 13.11.2023, 10:58

В список попало сало.

Правильные жиры перечислила в своем телеграм-канале врач-терапевт кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Самое главное – медик реабилитировала сало, которое так любят белорусы, и в том числе в холодное осенне-зимнее время.

Кроме того, к правильным жирам можно Ирина Баранова отнесла сливочное масло жирности 82% и выше.

«Идеально, если это масло гхи (очищенное топленное масло популярное в том числе в Индии) или топленое сливочное масло, у которого жирность 99-100%», - отметила медик.

В ее перечне также жирная рыба и в первую очередь сельдь, скумбрия, красная рыба, орехи, авакадо, сало и курдючный жир.

Медик отметила, что важно не только съесть полезные жиры, но и чтобы организм их усвоил, а для этого надо наладить работу желчного пузыря и поджелудочной железы.

По словам Ирины Барановой, жиры - это полезный источник энергии, это обмен стероидных гормонов и это красивая увлажненная кожа.

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