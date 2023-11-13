Принц Уильям и Алекс Фергюсон приехали на прощание с Бобби Чарльтоном
- 13.11.2023, 21:36
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Лучший игрок в истории английского футбола умер 21 октября в возрасте 86 лет.
Принц Уильям, возглавляющий Футбольную ассоциацию Англии, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и Алекс Фергюсон посетили церемонию прощания с легендой «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтоном в Манчестере, сообщает BBC.
Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.
В понедельник в Манчестере тысячи людей собрались у стадиона «Олд Траффорд» и по пути следования кортежа с телом Чарльтона. В траурной церемонии в Манчестерском соборе приняли участие около тысячи человек.
Чарльтон 17 лет играл за МЮ, провел 758 матчей и забил 249 голов. В сборной Англии он провел 106 игр, забил 49 голов и стал чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» в 1966 году.
Чарльтон был последним из игроков МЮ, переживших авиакатастрофу 1958 года в Мюнхене, когда самолет с командой разбился при попытке взлета. В ней погибли 23 из 44 человек, находившихся на борту.