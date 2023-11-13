закрыть
13 ноября 2023, понедельник, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Принц Уильям и Алекс Фергюсон приехали на прощание с Бобби Чарльтоном

  • 13.11.2023, 21:36
  • 1,342
Принц Уильям и Алекс Фергюсон приехали на прощание с Бобби Чарльтоном

Лучший игрок в истории английского футбола умер 21 октября в возрасте 86 лет.

Принц Уильям, возглавляющий Футбольную ассоциацию Англии, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и Алекс Фергюсон посетили церемонию прощания с легендой «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтоном в Манчестере, сообщает BBC.

Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет.

В понедельник в Манчестере тысячи людей собрались у стадиона «Олд Траффорд» и по пути следования кортежа с телом Чарльтона. В траурной церемонии в Манчестерском соборе приняли участие около тысячи человек.

Чарльтон 17 лет играл за МЮ, провел 758 матчей и забил 249 голов. В сборной Англии он провел 106 игр, забил 49 голов и стал чемпионом мира и обладателем «Золотого мяча» в 1966 году.

Чарльтон был последним из игроков МЮ, переживших авиакатастрофу 1958 года в Мюнхене, когда самолет с командой разбился при попытке взлета. В ней погибли 23 из 44 человек, находившихся на борту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин