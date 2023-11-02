Bild: США все ближе к войне с Ираном 2.11.2023, 18:24

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Тегеран открывает новый фронт против Израиля.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) отдал приказ боевикам хути, которыми Иран командует в Йемене, атаковать Израиль с юга, открыв новый фронт борьбы с еврейским государством, пишет военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Во вторник, 31 октября, хути, которые управляют столицей Йемена и более чем половиной территории страны, объявили войну Израилю. Несколькими часами ранее представители йеменского режима, который находится под жестким контролем КСИР, заявили, что выпустили в сторону Израиля около десяти баллистических ракет, а также запустили беспилотники дальнего радиуса действия.

Впрочем, вместо того, чтобы достичь израильского города Эйлат на побережье Красного моря, ракеты упали на территории Египта и Иордании, некоторые снаряды также могли оказаться в открытом море. В опубликованном йеменскими хути пятиминутном ролике видно, что они используют известные виды оружия иранского производства: это баллистические ракеты «Зульфикар», а также крылатые ракеты «Кудс-3» и «Кудс-4». Чтобы достичь Эйлата, они должны были пролететь расстояние в 1600 километров.

С вступлением в войну йеменских хути, которые с 2014 года фактически удерживают власть в стране, Израиль теперь находится под атакой сразу трех иранских прокси-сил: кроме хути, это ливанская «Хезболла» и «Исламское сопротивление» в Сирии.

Объявление Йеменом войны Израилю можно трактовать как очередной шаг иранского режима аятолл по эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вовлечению в борьбу всех своих террористических ресурсов, разбросанных по региону. Из-за этого Тегеран становится все ближе к прямой конфронтации с Израилем и США.

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