Под Минском на продажу выставили уютный дачный дом для круглогодичного проживания 2 28.11.2023, 19:13

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С газом, водой и баней.

Эта дача под Минском из тех, что называют ухоженными и обжитыми. Кажется, здесь есть все для душевного отдыха большой семьи. Из плюсов — отопление на газу, круглогодичная вода и собственная баня. Кстати, находится этот дом недалеко от столицы и в хорошем садовом товариществе, пишет Realt.by .

Располагается дача в СТ «Колос-Сад» — это 16 километров от МКАД в Логойском направлении. Рядом с дачным поселком находится деревня Узборье и несколько крупных садовых товариществ. В одном из них, кстати, работает магазин. До дачи ведут удобные подъездные пути, сюда можно добраться на маршрутке или автобусе.

Большой трехуровневый дом из сруба был построен в 1993 году. Площадь постройки составляет 71 квадратный метр.

В цоколе находится гараж. На первом этаже располагается кухня, гостиная и две спальни. Наверху, куда можно подняться по лестнице — еще одна большая полностью готовая к проживанию комната (целое общественное пространство, у которого может быть много функций).

Все комнаты на даче отделаны деревом, что делает интерьер очень домашним и уютным. Есть тут и камин.

На даче есть все удобства. Из самых важных — отопление на газу и центральная вода. Санузел находится в отдельной постройке.

Участок при даче — почти 6 соток. Тут есть все, что нужно для полноценного отдыха. На фотографиях можно заметить ухоженный газон, беседку, качели, а также разнообразные насаждения, грядки, клумбы и теплицы. Благодаря интересному рельефу с участка открывается вид на окрестности. Также надо отметить, что дача огорожена забором.

Из опций, полезных зимой — собственная баня с комнатой отдыха.

Само товарищество расположено в живописном месте — жилая застройка находится в окружении леса.

Стоимость дачи — 55 тысяч долларов.

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