В битве за Авдеевку россияне потеряли 7 тысяч человек и 250 единиц техники 6.11.2023, 22:40

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Российским оккупантам не удается окружить город.

Российские оккупанты потеряли 7 тысяч человек личного состава и 250 единиц техники за три недели штурмов Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Telegram.

Сообщается, что российским оккупантам не удается окружить Авдеевку благодаря действиям украинских защитников.

«За три недели активных штурмов россияне остались без сотни танков, 250 единиц другой бронетехники. Также украинские военные ликвидировали и ранили около 7 тысяч захватчиков», — добавили в бригаде.

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