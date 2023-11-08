Белорус сходил на рыбалку и заплатил за это около $1380 2 8.11.2023, 23:02

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Как так получилось?

Житель Лепеля наловил рыбы на 4400 белорусских рублей. Это почти 1380 долларов. Как сообщает СК, дело в том, что удил он в месте, где без разрешения удочку в воду закидывать не стоит.

Задержали нарушителя 31 октября инспекторы Березинского биосферного заповедника на берегу озера Береща.

− На бегу водоема они увидели 40-летнего рыбака. При проверке документов которого установлено отсутствие разрешения на лов рыбы, − говорится в релизе. − На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

При том, что на берегу стоял стенд с информацией о платной рыбной рыбалке на озере, разрешение мужчина брать не стал.

В итоге скупой заплатил дважды, ибо его незаконно пойманные 118 особей обернулись круглой суммой.

Кроме того, на него завели уголовное дело за незаконную добычу рыбы.

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