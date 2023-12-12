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Леонид Судаленко: Возникает вопрос, что теперь будут рассматривать «тунеядские комиссии»

  • 12.12.2023, 13:23
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Леонид Судаленко: Возникает вопрос, что теперь будут рассматривать «тунеядские комиссии»
Фото: tut.by

Почему власти вспомнили о непопулярном декрете.

В Беларуси собираются искать «тунеядцев» и в 2024-ом году. В регионах составляют графики работы «тунеядских» комиссий на предстоящий год.

Почему власти до сих пор продолжают пользоваться этим непопулярным инструментом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с правозащитником, «адвокатом тунеядцев» Леонидом Судаленко, которым в 2017-ом году активно защищал белорусов, попавших под декрет №3.

— Во-первых, давайте вспомним, что в 2017-ом году мы вышли на Марши рассерженных белорусов в знак протеста. Акции тогда проходили во всех крупных городах Беларуси.

Кстати, в Гомеле мы тогда еще провели и первый судебный процесс против «тунеядской комиссии». Тогда ведь обложить налогом хотели аж полмиллиона «незанятых в экономике» белорусов. Но в конце концов власти сдали назад, решив только через повышенные коммунальные тарифы обложить тех «тунеядцев», у которых в собственности имеется жилье. Затем, помните, был протест Марии Тарасенко, которой и насчитали «жировки» по повышенным тарифам.

Подчеркну, наша позиция была и остается единственной: даже если человек не занят в экономике, не работает в найме, то косвенно каждый белорус, покупая булку хлеба в магазине, платит налог на добавленную стоимость (НДС).

Что касается создания «тунеядских комиссий», то здесь возникает вопрос, а что они будут рассматривать? Что они задумали на этот раз?

— В последнее время власти прибегают к аресту имущества уехавших из страны. Есть ли опасность, что применение этого инструмента будет расширяться?

— Да, такая опасность есть. У меня, например, в агрогородке под Гомелем в собственности есть земельный участок. Уже пришла бумага, что мои 13 соток арестовали в рамках нового уголовного дела, возбужденного 1 ноября.

Какое отношение мой участок имеет к «преступлению», в котором меня подозревают лукашисты? Я, конечно, направил запрос в районный Следственный комитет, который ведет дело против меня, чтобы прислали на электронную почту постановление о том, что является основанием для ареста моей земли. Уже месяц прошел и ответа я не получил. Они молчат.

Этот арест ничего для меня не значит. Я как пользовался своей землей, так и буду пользоваться.

Считают, что это все говорит о том, что власти боятся уехавших. Здесь могу вспомнить фразу всемирно известного французского философа Сен-Симона, который говорил, что если от нации отнять 50 лучших врачей, 50 лучших ученых, 50 лучших учителей, то нация будет отброшена на 100 лет назад. 

Так и в современной Беларуси — уехали-то лучшие, в тюрьмах сидят лучшие. Власти это понимают и делают все для того, чтобы нам каким-то образом навредить. Тяжело сказать, сколько это еще продлится. Но мы же знаем, что перемены все равно настанут. Не завтра, так после завтра. Мы же должны своими стараниями и действиями приближать это день перемен.

Сейчас же, к сожалению, Беларусь скатывается в худшие времена коммунистического советского тоталитаризма. Посмотрите, куда Лукашенко летает. Он же катается по африканским странам, ища себе «партнеров». Разве это то, что нужно Беларуси?

Я за то, чтобы как можно быстрее наша Родина начала двигаться в правильную сторону.

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