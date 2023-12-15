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Байден: Если не остановить Путина, под угрозой будет каждый

  • 15.12.2023, 23:40
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Байден: Если не остановить Путина, под угрозой будет каждый
Джо Байден

На кону не только свобода Украины.

Президент США Джо Байден на фоне все еще не принятого Конгрессом дополнительного финансирования для Украины заявил , что если не остановить российского диктатора Владимира Путина, под угрозой окажутся и другие страны, пишет liga.net.

- На кону стоит свобода Украины. И если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу каждого почти повсюду, – написал Байден в соцсети Х.

Американский лидер подчеркнул, что весь мир наблюдает за тем, что будут делать Штаты.

- Давайте покажем им, кто мы и за что мы выступаем. Америка выступает за свободу сегодня, завтра, всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. Америка поддерживает народ Украины, – заявил Байден.

По данным Politico, на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

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