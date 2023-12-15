Байден: Если не остановить Путина, под угрозой будет каждый 15.12.2023, 23:40

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Джо Байден

На кону не только свобода Украины.

Президент США Джо Байден на фоне все еще не принятого Конгрессом дополнительного финансирования для Украины заявил , что если не остановить российского диктатора Владимира Путина, под угрозой окажутся и другие страны, пишет liga.net.

- На кону стоит свобода Украины. И если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу каждого почти повсюду, – написал Байден в соцсети Х.

Американский лидер подчеркнул, что весь мир наблюдает за тем, что будут делать Штаты.

- Давайте покажем им, кто мы и за что мы выступаем. Америка выступает за свободу сегодня, завтра, всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. Америка поддерживает народ Украины, – заявил Байден.

По данным Politico, на следующей неделе Сенат США продолжит переговоры о запросе администрации Байдена на средства для ВСУ.

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