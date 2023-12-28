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Залужный защитил засекреченную диссертацию

  • 28.12.2023, 2:31
Залужный защитил засекреченную диссертацию
Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ получил научную степень доктора философии.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный защитил диссертацию по специальной теме, составляющей государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка. Об этом свидетельствуют данные на сайте информационной системы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Работа писалась в Национальном университете «Одесская юридическая академия» по образовательной программе «Право».

Защитив диссертацию, Залужный получил научную степень доктора философии.

Хотя тема и работа главкома засекречена, опубликованы ключевые ее слова. Диссертация связана с дисциплиной, в частности военной и служебной, а также дисциплинарными проступками, взысканиями, морально-психологическим обеспечением, боевым иммунитетом, военной юстицией и Дисциплинарным уставом ВСУ.

За год Залужный сделал шесть публикаций по теме диссертации в украинских изданиях.

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