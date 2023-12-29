«Отдай карту по-хорошему, или найдем сами» 2 29.12.2023, 19:31

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Даниил Кабаков. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

Российский военный потерял в ночном клубе карточку и выдал свою ракетную часть в Гомельской области.

В мозырской группе объявлений о потере вещей 27 декабря появилось сообщение о пропаже военной карты армии РФ. «Флагшток» выяснил, почему российские солдаты теряют банковские карты на белорусском Полесье.

Объявление опубликовал росcийский военнослужащий — 19-летний Даниил Кабаков. Карта была утеряна в «Намбике» (ночной клуб NumberOne в центре Мозыря). После утери карты Кабаков заметил, что с нее стали списываться средства. В объявлении он пригрозил нашедшему: «…отдай карту по-хорошему или найдем сами».

Родился Кабаков в Алапаевске — городе Свердловской области РФ. В описании своего профиля он оставил настоящие имя и фамилию. Кроме того, указал номер настоящей в/ч, в которой состоит: военная часть № 31458. Это условное название 1530-го зенитного ракетного полка, расположенного в Комсомольске на Амуре (Хабаровский край РФ). Солдат также указал и время службы: 2023−2025 годы.

Все эти данные верифицируются при помощи кадра из видео Кабакова.

На видеоролике из TikTok, который Кабаков снял полгода назад, он в военной форме рядового с именным патчем на фоне логотипа, который напоминает логотип 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО РФ (к ней относится в/ч 31 458, находящаяся в Комсомольске на Амуре). По данным из открытых источников, на вооружении этого полка находятся ракетные комплексы С-400 и «Панцирь-С1».

Нахождение российского солдата можно связать с пребыванием российского военного контингента в Мозырском районе Гомельской области. Российские военные появились на аэродроме Боков перед началом вторжения РФ в Украину зимой 2022 года. Первоначально на аэродроме базировались российские вертолеты. После провала наступления на север Украины аэродром заняли ракетчики. Жители Мозырского района неоднократно фиксировали пуски ракет: как боевые в первый год вторжения, так и ракет ПВО.

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