Военный эксперт: Шойгу и Герасимов провалили задачу Путина 1 3.02.2023, 15:07

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Что сейчас происходит в Угледаре и зачем он РФ.

Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тымчука, украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал сайту Charter97.org об актуальной ситуации на фронте:

- Российские оккупанты, действительно, сейчас стараются захватить Угледар. В перспективе этот городок является для них своего рода буфером безопасности для организации транспортного сообщения, логистики с востока на юг. Ведь южная группировка испытывает серьезные проблемы именно с логистикой.

На сегодняшний день основным транзитным узлом РФ для отправки на южный плацдарм материально-технического обеспечения является Крымский мост. Вот они и хотят попытаться интенсивность этих поставок повысить за счет железнодорожных путей с востока на юг, но для этого им необходимо захватить Угледар. Поскольку с этой локации простреливается практически вся логистика с востока на юг.

Оккупанты, кстати, уже не в первый раз проводят наступательную операцию в направлении Угледара. В начале ноября прошлого года они также развернули наступление силами подразделений пяти батальонов тактических групп, но в районе небольшого села Павловка у них все накрылось медным тазом. Все пять батальонов «стесались», утратили боеспособность.

Сейчас они сконцентрировали несколько больший ресурс. Это, в первую очередь, подразделения 42-ой мотострелковой дивизии, 58-ой общевойсковой армии, 40-ой и 155-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Помимо всего прочего, они еще в резерве держат не менее трех батальонов нескольких мотострелковых бригад и подразделения ЧВК «Патриот».

То есть, ресурс серьезный. За первые 1,5 недели боевых действий практические подразделения 40-ой и 155-ой «стесались», утратили боеспособность и сейчас вводятся резервы. У резервов есть перспектива продвинуться, но, с другой стороны, им в настоящее время критически не хватает артиллерийской поддержки. Они не расценили возможности артиллерии и обеспечение ее боекомплектом. Поэтому не исключено, что и резервы постигнет та же самая учесть, что и 155-ку.

- Как вы оцениваете угрозу нового наступления России?

- Сейчас мы фиксируем концентрацию российских сил и средств с двух направлений: южного и восточного. Оккупанты хотят создать некое подобие окружения Донецкой области. Суть этого всего заключается в том, что южная группировка РФ имеет катастрофическую неукомплектованность не только по технической составляющей, но и по личному составу.

Если же говорить о восточной группировке, то там практически полная комплектация личным составом, в первую очередь, за счет так называемых «частично мобилизованных». При этом аналогичная проблема с комплектацией по технике. Нет штатной укомплектовании по каждому подразделению. В общем, боевые действия в значительной степени могут активизироваться. Но результат этой активизации мне видится в перспективе довольно-таки сомнительным.

Путин поставил сейчас перед Шойгу (министр обороны РФ — прим.) и Герасимовым (командующий объединенной группировкой войск РФ в Украине — прим.) задачу выйти к административным границам Донецкой области к весне или же весной. Эту задачу они не выполнят, потому что у них, попросту, нет необходимого для этого ресурса. Тот, что есть может только лишь имитировать наступательные действия.

- Война длится уже практически год. За все эти месяца Путин так ничего и не добился в Украине. О чем это говорит?

- Через 21 день будет годовщина полномасштабного вторжения. Россияне уже более семи месяцев пытаются оккупировать Бахмут. Небольшой городок. Как вы думаете, смогут ли они за три недели выйти к административным границам Донецкой области? Конечно же нет!

В этом-то и есть вся суть потери российской армии потенциала и ресурса, начиная от «Киев за три дня» и заканчивая «Соледар за два месяца». Вот она разница между тем потенциалом, который был, а который имеется сейчас.

В зоне боевых действий все очень активно меняется, но общая картина именно такая. Они не способны проводить сейчас масштабные наступательные операции с оккупацией больших территорий. Ведь им сейчас необходимо провести операцию в рамках который должно быть оккупировано примерно 15 тысяч квадратных километров территории. Это весьма объемная площадь для тех ресурсов, которые у них есть в распоряжении.

Отмечу, что человеческий ресурс без технического — ничто. В настоящее время у России есть только людской компонент, а техническую составляющую они не могут обеспечить от слова совсем. Это касается и артиллерии, и техники.

- Как вы оцениваете вообще тактику РФ в войне с Украиной?

- Сама по себе тактика живых волн, которую используют оккупанты, абсолютно себя не оправдывает. Вот они захватили Соледар, а что случилось с ЧВК «Вагнера»? Группировка, которая была сконцентрирована в Украине, практически перестала существовать. Вот такая цена. А разве Соледар это какой-то глобальный, стратегического значения узловой объект? В том то и дело, что нет. Целую группировку, огромное количество ресурса положили на то, чтобы захватить маленький городок.

Такое дальнейшее продвижение просто обнулит и нивелирует вообще весь как таковой оставшийся потенциал российской армии. Останется исключительно расчет на людской ресурс, который, опять-таки, при нивелированном техническом потенциале не будет вообще отыгрывать какой-то значительной роли в современной войне.

Всему свое время. В какой-то момент точка невозврата для российской армии, которая, в принципе, уже близка, наступит. Тогда они не смогут не то, что вести наступательные действия, но даже и оборонные.

Ведь оборону нужно вести не только за счет «тушек», а и за счет артиллерии, средней и легкобронированной техники, и, конечно же, тяжелобронированной техники. У России это все уже нивелируется.

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