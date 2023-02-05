«Крокодил» выставил Лукашенко в роли шута 12 5.02.2023, 15:01

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Развлекать африканских правителей — новое амплуа диктатора.

Как сообщал сайт Charter97.org, визит Лукашенко в Зимбабве превратился в «полосу» позора и унижений для диктатора.

Еще накануне прибытия Лукашенко СМИ Зимбабве написали о скандалах, связанных с белорусскими властями и сомнительными схемами их «бизнеса» а африканской стране.

Прилетевшего в Зимбабве Лукашенко встретили в аэропорту Хараре странными танцами местных жителей в майках-алкоголичках, а на шею диктатору надели «похоронный» венок.

Затем зимбабвийские СМИ опубликовали несколько фото Лукашенко. По ним можно судить, в какой удручающей форме находится белорусский диктатор.

При этом президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва по прозвищу «Крокодил», согласившийся принять нелегитимного диктатора, фактически потроллил его: Лукашенко вел долгую дружбу с его предшественников Мугабе, которого «Крокодил» сверг и отправил в опалу.

Политолог Валерий Карбалевич по итогам визита Лукашенко в Африку отметил, что весь этот вояж был очень унизительным для диктатора.

«Вишенкой на торте» стал сюжет на российском пропагандистском канале НТВ, где в откровенной форме поиздевались над шутовской ролью Лукашенко при дворе африканских правителей.

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