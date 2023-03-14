Байдену доложили об инциденте с российским Су-27 и американским дроном 14.03.2023, 21:08

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Джо Байден

Американский дрон был сбит над Черным морем;

Президента США Джо Байдена проинформировали о столкновении российского истребителя с американским дроном над Черным морем.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на журналиста Келли Мейер в Twitter, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Примечательно, насколько безрассудно это было и привело к сбитию одного из наших беспилотников», - подчеркнул американский чиновник.

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