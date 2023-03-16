В Минске девушка ходит по заведениям и не платит за заказы 5 16.03.2023, 21:33

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При этом милиция не привлекает ее к ответственности.

Столичный общепит не первый день обсуждает посетительницу Елену, которая приходит в заведения и не платит за заказанные еду и напитки. По словам официантов, она может выпить 15 чашек кофе, а потом пропадает под различными предлогами, при этом милиция не привлекает ее к ответственности. Блог «Люди» нашел эту женщину и поговорил с ней. Мы перепечатываем этот текст.

«Все мои счета закрыты, за исключением одного или двух. Знаете, черный пиар — тоже пиар»

Та самая Елена согласилась рассказать свою версию, «но без подробностей».

— Я улетала, и у меня в аэропорту возник вопрос с декларированием денег от продажи недвижимости. Мне пришлось вернуться, у меня карта на перевыпуске, и из-за несостыковок с Apple Pay и, скажем, с валютной картой у меня несколько раз был затор с оплатой. Я разговаривала в том числе с милицией, сотрудники в курсе.

Все мои счета закрыты, за исключением одного или двух. Более того — с компенсацией. То есть я оплачиваю счет (да, чуть-чуть позже, чем это возможно), добавляю чаевые. Плюс в качестве какого-то подтверждения [что оплата будет] предлагала разные варианты — писала расписку. Но это все равно им позволяет распускать [слухи] и писать то, о чем они не знают. Пишут о каких-то там ментальных проблемах и так далее… Я вообще работала замначальника управления в крупном банке и я думаю, вы понимаете, что там с психическими какими-то отклонениями, мягко скажем, вряд ли будешь работать. А тут диагнозы ставятся даже без врача…

Елена сказала, что не хочет объяснять ситуацию «каждому встречному-поперечному, каждому официанту что-то доказывать: это слишком мелкие люди».

— Я хотела уже написать на этот «Кокобай», но у меня, честно говоря, тут куча других вопросов, я даже не хочу, честно говоря, энергию тратить на это. Если они популяризируются на этом — окей. Знаете, черный пиар — тоже пиар.

— Официанты говорят, что слышат от вас отговорку про «встречу подруги», никто не приходит, а потом вы пропадаете.

— Полная х***я. Это действительно было один раз в «Золотом Гребешке» с человеком, которого я ждала. Я человека встретила в тот день и попросила подойти, он не подошел, проигнорировал мою просьбу. Вот такая некрасивая ситуация. Более того, они там писали про «Фабрик». Мне очень интересно, когда я была там и не оплатила? Просто не хочу в этом разбираться, если честно, меня тошнит от этого всего.

«Вызывают милицию на основании слов, ничем не обоснованных, и раздувают из этого как бы шоу»

Рассказывая, почему на нее ополчились сотрудники «еще нескольких заведений» Минска, Елена все объяснила конфликтом с «известной блогершей», по ее словам — постоянной клиенткой одного из ресторанов.

— Все эти официанты, конечно же, выстроились в строй за известным блогером. Она дала почву для распространения какой-то информации, под собой не имеющей смысла. Если ко мне лично подойти и узнать, я вам расскажу другую историю. Но, честно говоря, каждому официанту бегать рассказывать, кого я жду, почему у меня несостыковка по карте, еще что-то… Как вам сказать? Я думаю, вы понимаете, — ответила собеседница, сказав пару слов о ситуации с девушкой-блогером, и вернулась к персоналу.

— Я предварительно подошла к официанту и сказала, что у меня ситуация по карте, такой-то вопрос. К сожалению, так получается, не от меня зависит, что я должна выждать какое-то время для зачисления [денег] на мой счет. На что он сказал: «Да, хорошо, можете сидеть за столиком, решать свои вопросы до момента расчета». Чуть ли не до закрытия. В то же время они с администратором вызывают милицию на основании слов этого блогера, ничем не обоснованных, и раздувают из этого как бы шоу и так далее.

То есть я подходила к администратору: «Я вам все объяснила, сижу здесь, мне просто нужен какой-то временной лаг, чтобы поступило зачисление на альтернативную карту». Он мне, глядя в лицо, улыбаясь, говорит «да». Я пытаюсь вопрос всячески решить, а они, не дожидаясь, даже меня не предупреждая, вызывают охрану. И таких случаев было…

— Официанты говорят, что милиция вас не привлекает к ответственности.

— Потому что милиция в курсе. Почему я до сих пор не в местах не столь отдаленных? Вы понимаете, что с мошенниками они там очень быстро разбираются. Потому что там ребята в курсе, что есть вопрос с декларированием. Это же не просто они поулыбались, и все. Они подняли всю историю, у них же все в базе есть: почему несостыковки по карте, по счету, кто я, что я, откуда. Соответственно, после этих шоу…

Да, приятного мало, но я устала объяснять этим маленьким ребятам, что есть процессы, которые не решаются «ты мне — я тебе». Есть процессы долгосрочные, которые, к сожалению, в наше время не совсем зависят от тебя.

«Я же тоже в адеквате»

Женщина добавила, что ей «смешно от того, что происходит», и отметила, что в минских заведениях «нет культуры клиентоориентированности».

— Вот я вчера была в «Диалоге» (кафе в Минске. — Прим. ред.), там тоже был вопрос с картой. Я с администратором лично разговаривала — и они понимали, в чем дело. То есть я подъехала, мы закрыли этот вопрос, и у людей не возникло пренебрежительное отношение, как будто ты идиот. Мне очень грустно, когда какой-то официант, даже если с человеком что-то не так (я сейчас не про себя говорю — просто пожелание), имеет право говорить ему свои домыслы какие-то. Просто не хочу передавать слова, которые в лицо говорили.

Поэтому я уже сделала вывод: лучше, наверное, никому ничего не пояснять, чем подходить, пытаться что-то вырулить, договориться, а получается еще хуже.

— Не проще ли, если у вас проблемы с оплатой, не посещать заведения, пока эти проблемы не решите?

— Я их на сегодня, скажем, не посещаю. Более того, в предыдущий раз, когда я была в кафе, этот вопрос должен был быть исключен. <…> Я же тоже в адеквате. Это же не то, что я знаю, что у меня карта не работает, и иду в ресторан. А мне каждый раз говорят, что счет разблокирован и вопросов нет. По итогу я периодически сталкиваюсь с такими вопросами. Уже решаю это с банком. Для себя я сделала вывод, что, пока у меня не будет гарантированно 100 из 100 случаев все проходить, туда не пойду. Но ситуация такая.

— Сейчас еще остаются заведения, которым вам еще нужно донести оплату?

— Нет, я уже этого делать не буду. Потому что эти заведения, вне зависимости от моих каких-то просьб, идут на агрессивные методы. Они пошли писать заявление, хотя я им объясняла, что готова была закрыть через час этот счет, но за моей спиной вызывают милицию — вы же понимаете, что это ущерб, причиненный мне, моей репутации. Поэтому с этими заведениями в судебном формате будем разбираться. Я со своей стороны готова предоставить все возможные подтверждения.

С теми заведениями, которые были расположены к общению, вопросы закрыты и перезакрыты. Там у меня нет вопросов ни к людям, ни к обслуживанию.

— Кем вы сейчас работаете?

— Я сейчас либо улетаю, либо… Я просто для себя принимаю решение после этого кавардака, который происходит, сильно не хочется сталкиваться…

Напомним, в телеграм-канале «Мерзкий Кокобай» сообщалось о жительнице Минска, которая ходит по кафе и ресторанам, заказывает еду и напитки на внушительную сумму, но не оплачивает счет. Официанты пострадавших заведений, с которыми пообщалось «Зеркало», рассказывали, что женщина не рассчитывается под предлогом проблемы с картой, говорит, что ей нужно встретить кого-то на улице, и пропадает. Лишь одна из наших собеседниц сказала, что посетительница все-таки вернула деньги.

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