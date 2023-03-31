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Где белорусам искать информацию о своих предках?

  • 31.03.2023, 17:05
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Где белорусам искать информацию о своих предках?
Фото: Getty Images

Можно провести исследование с помощью специалистов архива, подав заявку.

Куда нужно обращаться, чтобы узнать историю своей семьи? Какие документы или сведения могут помочь в этом? Сколько стоит проведение исследования? Об этом пишет «АиФ».

Изучение родословной – трудоемкий процесс, который может растянуться на годы. Прежде чем обращаться в различные фонды и архивы, стоит предварительно собрать максимально возможную информацию. Начните с опроса близких родственников, особенно пожилых, разбора семейных архивов и документов, писем. В свидетельствах о рождении, браке и смерти, паспортах, трудовых книжках можно найти ответы на ключевые вопросы, важные для родословной. Попробуйте разыскать дальних родственников своего поколения в соцсетях.

Следующий этап – работа с архивами. Основной комплекс документов по территории современной Беларуси за период после 1917 года находится в Национальном архиве Республики Беларусь, госархивах областей, областных архивах органов ЗАГС, зональных госархивах. Если нужны более ранние сведения, в Беларуси работают два основных архива, которые хранят документы генеалогического характера XIX–XX вв. Это Национальный исторический архив Беларуси в Минске и Гродно. В Минске можно обнаружить документы в основном по территории Минской, Витебской и Могилевской губерний, в Гродно – по территории Гродненской губернии (в том числе по Брестскому, Кобринскому и Пружанскому уездам) за период до 1917 года.

Не исключено, что во время поисков придется обращаться в зарубежные исторические архивы. К примеру, основной комплекс документов по территории Виленской губернии находится на хранении в Государственном историческом архиве Литвы. Большой комплекс документов по генеалогии нынешних белорусских земель – в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.

Поиск сведений в архивах можно вести самостоятельно. К примеру, в Национальный исторический архив Беларуси в Минске, необходимо прийти с заявлением и паспортом. Стоит проконсультироваться о работе с документами. Так, существует понятие прямых и косвенных генеалогических источников. К прямым относятся метрические книги культовых учреждений (церквей, костелов, синагог), куда вносились сведения о родившихся, бракосочетавшихся и умерших; ревизские сказки (материалы переписей («ревизий») населения); посемейные и призывные списки. Прочие виды архивных документов относятся к категории косвенных генеалогических источников. Например, если знаете, что предки работали на железной дороге – стоит просмотреть описи фондов Управлений железных дорог, если участвовали в судебных разбирательствах – фонды палат уголовного и гражданского судов и т. д.

Провести исследование можно и с помощью специалистов архива, подав заявку. Услуга платная. В архиве Минска – до 1,8 тыс. руб. за исполнение генеалогического запроса. Окончательная сумма определяется исходя из фактически затраченного времени работника архива. Деньги платятся не за квадратики с фамилиями и годами жизни предков, а за архивную справку установленного образца со всеми сведениями о роде, которые были найдены. Художественным оформлением генеалогических древ в архивах обычно не занимаются.

Если выявление документов необходимо для решения определенной задачи – доказательства родственных связей, получения наследства, оформления визы и т. д., необходимо проконсультироваться с работниками того учреждения, куда собираетесь подавать найденные сведения. В некоторых случаях обнаруженная информация окажется бесполезной для решения конкретного вопроса.

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