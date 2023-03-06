Польский генерал: Доктрина армии РФ не сработала против украинцев 6.03.2023, 23:38

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Вальдемар Скшипчак

Россия утратит способность наступать через 2-3 месяца, считает Вальдемар Скшипчак.

Яростное сопротивление украинцев полностью поломало принятую в России военную доктрину и грозит разгромом самой российской армии уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию rp.pl.

Он отметил, что русские не могут справиться с украинской обороной и не могут реализовать свою военную доктрину, которая предусматривает прорыв фронта на выбранном направлении с последующим вводом в эту брешь крупных маневренных сил.

«Ни на одном направлении русские не преуспели. Их доктрина оказалась в руинах. Российские прорывы в украинской обороне незначительны, в оперативном масштабе – их нет», – заявил генерал.

По мнению Скшипчака, в ближайшие 2-3 месяца российская армия «потеряет способность предпринимать какие-либо действия» в наступлении.

«Все, что могли, [россияне] уже мобилизовали, направили в части, достроили, восполнили потери, но сейчас и это израсходовано», – отмечает генерал.

При этом Скшипчак не верит, что новая мобилизация поможет России исправить ситуацию, поскольку на это у нее уже нет ресурсов, в том числе подготовленных кадровых военнослужащих.

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