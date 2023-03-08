Эксперт: Китай пытается помочь РФ через Беларусь 8.03.2023, 17:10

Если он это сделает, столкнется с очень серьезными последствиями.

Ассоциированный научный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности США, кандидат политических наук Калифорнийского университета Лян-Чи Эванс Чен в интервью Владимиру Остапчуку, ведущему программы «Spotlight Ukraine» на «Эспрессо», рассказал, какова была настоящая цель поездки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Пекин и закончится ли война в Украине в 2023 году.

— Некоторые аналитики утверждают, что Лукашенко и Си Цзиньпин подписали пакет из 16 документов, которые могут помочь обойти российские санкции, направив китайскую помощь в РФ через Беларусь. Как вы считаете, пойдет ли Китай на такой шаг против Запада?

— Я думаю, что да, это правда. Александр Лукашенко отправился в Пекин, чтобы посетить Си Цзиньпина 1 марта, и я думаю, что это сильный сигнал о том, что Россия, Беларусь и Китай пытаются держаться вместе. На мой взгляд, мы также можем вспомнить встречи в Мюнхене, Германии в середине февраля этого года, а также встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который подчеркнул, что Китай не может оказывать никакой военной помощи России. Если он это сделает, столкнется с очень серьезными последствиями. Поэтому я думаю, что у США уже есть определенная информация о том, что Китай и Беларусь, два важных стратегических союзника России, пытаются держаться вместе и сблизиться, чтобы помочь Москве снова атаковать Украину на поле боя. Я уверен, что Китай, безусловно, все еще в состоянии противостоять альянсу США, поэтому, безусловно, Китай переосмысливает и реорганизует свою политику в этой ситуации.

— Разрешите еще раз прояснить ситуацию. Вы считаете, что Беларусь станет новым хабом для китайской помощи через Минск в Москву, я прав?

— Я думаю, что да.

— Китай представил так называемый мирный план для прекращения войны в Украине, и он был одобрен в Москве и Беларуси, но не в цивилизованном мире. Почему Пекин решил взять на себя инициативу после года войны?

— Я думаю, Китай постоянно учится смотреть на ситуацию на поле боя в Украине. Год назад, как раз перед началом войны, Путин поехал к Си в Пекин, и они объявили о неограниченном партнерстве. Это свидетельствует о том, что отношения между Москвой и Пекином были очень крепкими. Но после начала войны кажется, что Москва не может все делать очень быстро. Поэтому я думаю, что Китай имеет тенденцию быть нерешительным по поводу того, что происходит в Украине. Пекин всегда учится, и сейчас, я думаю, он, безусловно, понимает, что Москва не может контролировать и зайти слишком далеко. Поэтому, знаете, наверняка было бы гораздо лучше урегулировать ситуацию, чтобы остановить войну. Это было бы гораздо лучше для Пекина. Си Цзиньпин только что объявил о мирном или частичном урегулировании для обеих сторон, Украины и России. С другой стороны, Пекин все еще пытается содействовать любой помощи Москве, пытается помочь добиться прогресса на поле боя, а также считает, что внутреннее противостояние требует большей помощи со стороны Беларуси и всего Китая, поэтому Пекин и Беларусь пытаются держаться вместе и обсуждать или пересматривать любую помощь, которую они могут оказать России.

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